Séjour itinérant en famille à Figeac et dans la vallée du Célé

En ce début de printemps, cap sur le Lot ! L’occasion de faire de la rando à pied et à vélo, mais aussi du canoë, pour explorer les richesses de la nature et du patrimoine de ce terroir du sud-ouest.

Un parcours de visite spécialement conçu pour les familles est à télécharger sur l’appli "Circuits Lot et Randos". A Figeac, on part ainsi sur les traces de l’enfant du pays, Jean-François Champollion, qui déchiffra,le premier, les hiéroglyphes, c’était il y a tout juste deux siècles.

Une place et un musée des écritures du monde portent le nom du célèbre égyptologue. Figeac, c’est aussi son centre historique médiéval qui abrite les maisons restaurées de riches marchands qui commerçaient avec les grands ports de la Méditerranée.

"En faisant le parcours des clés, on fait une halte dans un petit bar associatif, L’Arrosoir, créé au pied d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle. Et là, c’est la bonne occasion de rencontrer les Figeacois, et de tailler la bavette avec eux", explique Pierre Kovacic, directeur de l’office de tourisme du Grand Figeac - vallée du Lot et du Célé.

Hôtel le Viguier du Roy, à Figeac (@CAUMIQUE - CAMILLE CHRETIEN)

A Figeac, on flâne aussi sur le versant sud, moins connu, du côté de la rue de Crussol et de Saint-Thomas.

"Ce quartier est plein de petites ruelles avec une ambiance italienne avec des petits jardins secrets, et c’est bien aussi de s’y perdre."

En plein cœur du Parc naturel régional des Causses du Quercy (labellisé Géoparc mondial par l’UNESCO), on explore la vallée du Célé, du nom de la rivière sauvage. Ce site naturel se distingue par sa faune et sa flore exceptionnelles, qui lui valent d’être classé Natura 2000.

"La petite rivière le Célé coule, son nom vient de célérité, ça veut dire un peu rapide, il y a quand même des barrages et des passes qui la domptent."

De Figeac on se rend à Tour-de-Faure en 4 jours et 3 nuits : soit 27 km en vélo à assistance électrique, 34 km à pied, et 12 km en canoë. Du côté du village de Brengues, on observe le Grand corbeau, qui plane comme un rapace tout en faisant des loopings.

Tandis qu’à Marcilhac-sur-Célé on visite l’imposante abbaye St Pierre ; à l’Ecomusée de Cuzals, on découvre la vie à la ferme dans la campagne quercynoise au XIXe siècle, et (en vrai!) sur les pelouses sèches alentour, on aperçoit la brebis "Causses du Lot" reconnaissable à ses lunettes noires !

Marcilhac-sur-Célé dans la vallée du Célé (LOT TOURISME - C. SEGUY)

Typiques aussi, les habitations troglodytes accrochées aux falaises du Vieux Sauliac et les cabanes des bergers en pierre sèche de Saint-Sulpice.

"Tout au long de la vallée, on admire des petites falaises de couleur ocre, et comme la vallée est relativement étroite, on évolue vraiment dans un autre univers, quand vous descendez en canoë, d’un coup vous allez tomber sur un martin-pêcheur."

Maison troglodyte dans le vieux Sauliac (ASQUIER CECILE / LOT TOURISME)

Depuis Orniac, on descend la rivière du Célé jusqu’au port de Bouziès, où les loutres pointent aussi leur nez. Puis on fait une escale à Saint-Cirq-Lapopie. Chef d’œuvre de l’époque médiévale, ce bourg perché sur une falaise est classé parmi les plus beaux villages de France.

Le séjour "Saponaire" (du nom d’une plante à fleurs roses qui contient une substance qui mousse comme du savon) est à partir de 190 euros par personne. Hébergements en demi-pension en chambres d’hôtes ou gîtes d’étapes tout au long de l’itinéraire.

EN PRATIQUE

Séjour Saponaire : 4/3 nuits, à partir de 9 ans.

Office de tourisme Cahors Vallée du Lot : 05 65 53 20 65

tourisme-cahors.fr

Office de tourisme du Grand Figeac : 05 65 34 06 25

tourisme-figeac.com