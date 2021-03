C'est mon week-end. Escapade nature pour les kids

L'agence les Décliques propose des sorties à Paris inspirées de l’exemple scandinave des Forest school. L’idée : plonger les kids dans la nature tout en les sensibilisant à la protection de l’environnement. (LES DECLIQUES)

"Il est où ton sac à dos ?" Parc Montsouris, 14e arrondissement de la capitale. Auguste, 6 ans et demi, est tout heureux d’offrir une pomme de pin à Yvor. Cet ingénieur de formation, 27 ans, anime l’escapade aux côtés de Thibaut, 26 ans, co-fondateur de l’agence Les Décliques.

"On s’est rendu compte que les enfants jouaient moins dehors, et qu’ils restaient de plus en plus à l’intérieur sur leurs écrans, explique ce dernier. C’est pour cela qu’on propose des activités en plein air toute l’année pour reconnecter les petits citadins à la nature. Ils s’éveillent et ils apprennent avec les éléments naturels qu’ils trouvent sur place. Il n’y a que des bienfaits pour eux."

Le Parc Montsouris à Paris. (ALAIN CHICHE / EYEEM / GETTY IMAGES)

Le thème du jour : l'énergie

Yvor et Thibaut ont prévu un jeu de l’oie géant pour apprendre aux enfants quelles sont les étapes menées dans les centres de retraitement de déchets pour produire de l’énergie. Le plateau de jeu est réalisé sur l’herbe avec des bouts de bois trouvés autour. "J’ai besoin de 16 cases, avertit Yvor. Il faut que tout le monde puisse sauter dedans ! Allez, c’est parti on va le faire ensemble !" Dans chaque case, on découvre une carte à retourner où il est inscrit : déjections animales, déchets agricoles, épluchures, broyeur et digesteur.

"Le digesteur va produire quoi ? Du gaz qu’on va brûler pour produire de l’électricité. Et ça ne marche pas s’il y a de l’oxygène." Hugo tombe sur la case "brûleur". Pour mimer le gaz qu’on brûle et attiser le feu il doit "agiter les bras de bas en haut". Ensuite, on pince le nez de son voisin et on mime l'écrasement des déjections en sautant par terre, "heureusement, y a pas d'odeurs !", rigole-t-on dans l'assistance.

Cet été, l'agence Les Décliques lance également plusieurs stages : Explorateurs de la biodiversité ; Aventuriers de l'écologie et Champions des énergies renouvelables ! (LES DECLIQUES)

Puis place au jeu libre

"On fait de l'exploration. On peut jouer à chat, creuser des trous ou observer des vers de terre", suggèrent les kids.

Puis les enfants décident de jouer à "poule renard vipère". "Les vipères, vous mangez les poules qui sont là-bas ! Euh non, les poules mangent les vipères." "Quand on court et qu'on joue dehors comme ça, on sent beaucoup l’air, ça fait du bien", commente Hugo 9 ans. "Moi, j’adore la nature parce que c’est vivant, ajoute Honorine, 8 ans et demi.

La troisième partie de l’escapade est consacrée à un atelier "émotions"

Chaque enfant est invité à s'exprimer sur ses ressentis à l'aide par exemple d'un dessin arc-en-ciel. "C'est l’arc-en-ciel des ressources intérieures, éclairent Yvor et Thibaut. Chacun choisit sa couleur préférée, pour ensuite nous raconter quelque chose sur lui, sur ses ressources qu’il a à l’intérieur de lui, et qui lui donnent confiance tous les jours."

Apprendre à se faire confiance, s’adapter à l’environnement, renforcer sa motricité fine et globale, améliorer son système immunitaire. Les bienfaits du jeu en plein air sont multiples.