C'est mon week-end. Des séjours pour prendre soin de soi dès le début d'année

Arrêter de vivre en pilotage automatique ; entrer dans un autre temps que celui des horloges sans avoir peur de s’ennuyer ; tout faire comme si c’était la première fois…

Pour déconnecter, on peut participer à des stages d’une semaine organisés par la Fédération francophone de jeûne et randonnée. Ils ont lieu un peu partout dans l’Hexagone, au bord de la mer et à la montagne. Venue d’Allemagne, la pratique du jeûne et de la marche séduit de plus en plus d’adeptes en France. Anne Ducrocq en fait partie. Auteure d’une vingtaine d’ouvrages dont Méditations sur la vie avec le psychiatre Christophe André, elle évoque cette pratique dans son nouveau livre Pauses spirituelles, 100 lieux originaux en France pour se ressourcer paru aux éditions Gründ. "Chaque jour, on prend un jus de fruit naturel à midi, un bouillon de légumes le soir et beaucoup de tisanes, explique Anne Ducrocq. Et d'assurer : "Non, le jeûne ne fatigue pas et ne rend pas tout mou, même si on se dit ''mais si je ne mange pas comment est-ce que je peux marcher''.

Ce sont quand même des promenades de 2 heures 30 à 3 heures. Et le corps, du coup, il fait autre chose que de digérer. Il booste l’organisme et ses défenses. Parce qu’il a le temps de ne faire que ça." Anne Ducrocq à franceinfo

Et ces séjours sont vraiment l’occasion de plonger en soi. "On se repose, on marche, on lit, on fait une sieste avec une bouillotte, que des choses qu’on n’a pas l’habitude de faire, c’est surréaliste en fait des journées comme ça. Comme petite idée de début d’année, c’est vraiment se faire un cadeau, on ne part pas se fouetter et souffrir. Non, non, on se fait un beau cadeau."

Cet ouvrage signé Anne Ducrocq (Gründ éditions) présente 100 lieux en France pour se ressourcer. Chacun de ces lieux a son propre rythme, ses rites, ses richesses et ses traditions spirituelles. À l'écart du monde, parfois dans des cadres spectaculaires, ils ouvrent des portes pour se reconnecter avec soi-même. (EDITION GRÜND)

Anne Ducrocq suggère aussi de tester la technique de méditation du Néerlandais Wim Hof qui invite les voyageurs à nager en plein hiver notamment dans le Lac des Graves dans le Cantal. Surnommé Ice man (l’homme de glace), il propose de réveiller notre capacité à réguler notre température corporelle pour nous adapter au froid. "Donc la méthode Wim Hof, c’est d’aller réveiller cette capacité dont on ne fait plus rien depuis longtemps. Il s’inspire d’une technique des moines de Shaolin et d’une méthode tantrique, le Toumo, c'est un yoga, où l'on travaille sur la chaleur intérieure, ce qui permet d’une façon physiologique de faire ce qu’on veut avec sa température corporelle. Il emmène ainsi les voyageurs plonger dans des eaux absolument glacées en étant en maillot de bain. Donc vous allez dans le Cantal, les Pyrénées, en Savoie plonger dans un lac de montagne."

"Ce plongeon dans les eaux glacées avec la méthode Wim Hof, c’est quasiment la couronne du stage. Car tout est préparation", précise Anne Ducrocq. (ICEMIND)

Pour commencer, on peut opter pour un stage découverte de quatre heures (notamment à Paris) ou le temps d'un week-end.