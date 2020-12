C'est mon week-end. Confinement : prendre un cours de chant en ligne

Prendre un cours de chant en ligne pendant les périodes de confinement. (PIXABAY)

"Ok, ça tourne au micro et à la caméra !", lance Pablo Piette à Rachel Bing qui commence à faire ses vocalises. Nous voici au centre d’animation de la Mairie de Paris "Château Landon", dans le 10e arrondissement de la capitale.

Accompagnée par le musicien et vidéaste, la professeure enregistre des tutos pour ses élèves qui suivent ses cours en ligne pendant le confinement. "C’est un système de questions-réponses. Je propose un petit échauffement ludique, une petite exploration vocale qui change du côté un peu classique que je peux donner parfois en cours présentiel. Et je leur propose de reprendre après moi le motif vocal. Les élèves se les approprient ensuite, on est ainsi dans une conversation vocale."



La professeure de chant Rachel Bing donne un cours en visio à ses élèves. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)

Les tutos sont un complément aux cours en visio

Des cours où l’on peut interagir avec la prof de chant. "Quand je fais un cours en visio, je travaille beaucoup sur l’articulation, la prononciation, la diction. C'est aussi un cours de méthodologie pour apprendre une chanson."

Si la visio et les tutos ne remplaceront jamais un vrai cours de chant, reste qu’on peut quand même travailler et progresser notamment sur la respiration. "Ça, c’est quelque chose qu’on peut travailler en visio, c’est-à-dire détendre le corps, respirer. Il y a une notion de plaisir et de bien-être dans le chant, pour moi c’est fondamental", insiste Rachel Bing qui enseigne aussi à l'Espace jeunesse Charenton.

Derrière son écran, on retrouve Karen. Cette parisienne de 49 ans suit des cours de chant en groupe depuis deux ans et demi pour son loisir. "Parce qu’en plus, j’ai un naturel réservé, je n’osais pas trop. Sauf dans ma voiture. Et puis un jour, j’ai sauté le pas, je me suis inscrite à un cours de chant, et c’est très bien !"

Tutos ou cours de chant en visio. (INGRID POHU / RADIO FRANCE)





"L’ore ille, c’est absolument essentiel dans la voix"







L'importance de l'oreille, explique Rachel Bing : "On fabrique sa voix grâce à cet organe. Malheureusement on perd beaucoup ça dans le monde dans lequel on vit. On est assailli de bruits, et c’est vrai qu’il faut se mettre dans le silence pour bien réentendre sa voix. Et au niveau de l’écoute musicale, c’est bien de prendre le temps d’écouter du piano solo, du violoncelle, c’est une façon de rééduquer l’oreille. Apprendre à écouter parce qu’on ne fait qu’entendre."

"En visio c’est différent, commente Karen, son élève qui aime reprendre des classiques d'Elton John et des tubes du groupe Brigitte comme Palladium.

"Mais on est avec les autres quand même, reprend-elle. C’est ça qui est important même si ce n’est pas parfait et qu’il y a des décalages. Et puis, en plus, en ce moment, avec le confinement, on a besoin de ces échanges-là. Moi je suis quelqu’un de pudique, une ancienne timide qui se soigne, aussi par la chanson, et ça ne peut être que bénéfique. Il faut se faire du bien, on en a besoin !"