À la découverte du monde apicole avec l'Api'Week

"On sensibilise le public pour expliquer que les abeilles meurent, qu'il faut réagir et interdire les pesticides." Volkan Tanaci, 46 ans, est apiculteur urbain à Paris, il participe à la manifestation Api’Week qui a aussi pour ambition de faire mieux apprécier la qualité et l’origine des produits apicoles, à travers des visites et ateliers proposés partout en France, jusqu’à demain, par des professionnels de la ruche.

Fondateur de CityBzz, Volkan Tanaci fait partie des 63.415 apiculteurs recensés en France, la France où l’on consomme 600g de miel par habitant, et par an.

Et c’est une histoire d’amour qui a conduit cet ancien banquier d’origine turque à venir s’installer à Paris il y a 12 ans, et à embrasser le métier d’apiculteur. Il produit le "Miel de Paris". Un or jaune sans pesticides, qui lui a valu l’an dernier la médaille d’argent du Concours des Miels en Ile-de-France.

"On me pose souvent la question de savoir si mon miel n'est pas pollué. Et bien non ! Toutes les analyses montrent qu'il est parfaitement sain et aux normes." Volkan Tanaci à franceinfo



L’apiculteur travaille à la main de façon traditionnelle. Toute l’année, il fait découvrir ses ruches. Il en a installé trois à La Recyclerie, dans le tiers-lieu solidaire "Bercy Beaucoup" dans le 12e arrondissement de la capitale, où il nous a donné rendez-vous.

En 2017, l'apiculteur Volkan Tanaci a obtenu la Médaille d'argent au concours international des miels - Apimondia. (ELISE AUGUSTYNEN)

Il y a un mois et demi, il a ouvert la première boutique avec miellerie intégrée, dans Paris, square Dunois dans le 13e arrondissement. Un espace de 60m2, doté d’une grande table pour la dégustation. Derrière la verrière, on observe l’apiculteur travailler, de l’extraction du miel à la mise en pot.

