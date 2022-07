Quelques vérifications à faire côté carte bancaire avant votre départ en vacances

Pour éviter les mauvaises surprises en vacances, il vaut mieux avant de partir effectuer quelques vérifications sur l'utilisation de votre carte bancaire. Les conseils de Fanny Guinochet.

franceinfo : Fanny, on part souvent trop vite en vacances et on oublie de vérifier comment on va pouvoir fonctionner avec notre carte bancaire ?

Fanny Guinochet : D’abord la première chose, c’est de vérifier la date de fin de validité de sa carte bancaire. On y pense rarement, mais si ça tombe pendant les vacances, vous aurez du mal à récupérer votre nouvelle carte, et vous serez coincé. Mieux vaut anticiper.

L’autre précaution à prendre, c’est de vérifiez vos plafonds de dépenses avec votre carte. Les vacances, c’est un moment où, souvent, on dépense plus, et si vous atteignez le plafond, vous ne pourrez plus retirer ou même payer. Et vous serez bloqué. Ça ne coûte rien de passer un petit coup de fil au banquier, ou de lui envoyer un mail pour lui demander de vous offrir d’augmenter le plafond temporairement.

D’ailleurs, si vous partez à l’étranger, informez-le, ça évitera le coup de fil en pleine nuit – à cause du décalage horaire – quand il se rendra compte que votre carte a été utilisée sur un autre continent. Il vous demandera si c’est bien vous qui utilisez en ce moment votre carte.

A l’étranger aussi, il y a souvent des frais quand on paie avec sa carte, ou même quand on retire de l’argent au distributeur. La banque peut vous prendre quelques euros à chaque opération des taux de change. Renseignez-vous.

Et puis notre carte bancaire nous assure aussi ?

Oui, il y a souvent des assurances associées utiles pour des annulations de billets de dernière minute, les vols de papiers, en cas de blessures aussi, et de frais de rapatriement. Cela dépend du niveau de la gamme de votre carte. Renseignez-vous avant de partir, notamment sur les conditions de mise en œuvre de l’assurance.

Par exemple, pour que ça fonctionne, il faut que vous soyez au moins à 100 km de chez vous, ou que le retard de vol soit au moins de 4 heures, mais pour que ca fonctionne, il faut avoir payé le billet avec votre carte. Renseignez-vous sur les conditions de franchise et d’exclusion.

Si vous avez une assurance avec votre carte bleue, inutile d'en prendre une autre pour vos vacances, ça ferait doublon.