Attention aux arnaques à la vignette Crit'Air, le certificat qualité de l'air

C’est une mise en garde que nous détaillons aujourd'hui dans ce rendez-vous, au sujet de la vignette Crit’Air obligatoire. Un document sécurisé délivré en France à partir des informations figurant sur le certificat d'immatriculation d'un véhicule, attestant de son niveau de pollution.

Les arnaques sont tellement nombreuses en ce moment que dans plusieurs régions, la police sensibilise les conducteurs, et lance des appels à la prudence, dans les Pyrénées-Orientales, à Strasbourg etc. Et sur le site du ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires qui édite ces vignettes, il est frappant de voir d’emblée un message : "Méfiez-vous des intermédiaires et des sites frauduleux", c’est vous dire ! Les conseils de Fanny Guinochet.

franceinfo : Rappelez-nous ce qu’est cette vignette Crit’Air ?

Fanny Guinochet : Elle permet de classer les véhicules en fonction de leur niveau de pollution. Elle se place sur le pare-brise et elle est nécessaire donc pour entrer dans les zones dites de faibles émissions mobilités, les ZFE. Plusieurs métropoles de l’Hexagone ont ou mettent en place ces zones. Depuis le 1er janvier, les véhicules Crit’Air 5 sont interdits dans les ZFE, au 1er janvier 2024, ce seront les Crit’Air 4, etc.

Alors la vignette n’est pas très chère, 3,70 euros avec les frais d’affranchissement en France, mais justement la somme étant faible, on se méfie moins. Et pour l’obtenir, vous devez en faire la demande sur le site du gouvernement. Et comme elle est obligatoire, des petits malins y ont vu un sacré marché, et en ont fait un juteux business.



Justement, comment ne pas se faire duper ?

Les escrocs passent souvent par des SMS et des mails. Le message, c'est : "Nos agents ont constaté que votre véhicule n’était pas muni de la vignette réglementaire Crit’Air 2023, veuillez la récupérer, sous peine d’une contravention dans les 48h." Et le SMS est suivi d’un lien internet, et évidemment, quand on clique dessus, on tombe sur un site qui ressemble aux sites officiels, avec les logos officiels, c’est très bien fait et là, on vous demande vos données personnelles et vos coordonnées bancaires, et vous vous faites siphonner vos comptes.



Évidemment, il faut ignorer ces sites et SMS ?



Oui, surtout ne pas ouvrir le lien et encore moins transmettre vos infos bancaires. On rappelle qu’il n'y a qu'un seul site officiel, le site de la vignette Crit'Air (Certificat qualité de l'air, ministère de la Transition écologique, le seul site officiel à délivrer la vignette Crit’Air, établie en fonction des émissions polluantes du véhicule.

Et rappelons aussi que les autorités n’envoient jamais de messages aux usagers ! Et puis, attention aussi : des ribambelles de faux sites fleurissent, qui vous proposent des vignettes à 15, 20 ou 30 euros ou qui vous suggèrent de passer par eux, de jouer les intermédiaires avec les autorités. Ce n'est évidemment pas nécessaire.