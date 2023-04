Attention aux abus pour obtenir des papiers d'identité

Comment réduire les délais pour obtenir des papiers en règle avant l'été, et pour ne pas tomber dans le piège de sites privés ?

L'épineuse question des papiers d'identité est loin d'être réglée. Les délais restent longs et, avec l'été en perspective, de nombreux Français s'inquiètent pour refaire un passeport périmé ou une carte d'identité en règle. Il faut encore deux mois en moyenne, comme l'explique Fanny Guinochet, avec toujours de bon conseils à la clé.

franceinfo : Les délais restent toujours très longs, et il faut aussi faire attention aux abus ?

Fanny Guinochet : Oui, les services des mairies sont débordés, c’est difficile trouver un rendez-vous et des petits malins en profitent pour vous proposer des dates en express, moyennant finances. Ces propositions sont légales car elles proviennent de sites commerciaux qui se présentent comme de simples facilitateurs. Reste qu’ils vous facturent une démarche administrative gratuite et qui, le plus souvent, ne va pas vraiment plus vite que si vous l'aviez menée directement.

Attention aussi aux sites frauduleux ?

L'Administration alerte sur leur multiplication. Ces sites vont vous prendre votre argent (quelques dizaines d’euros) mais pour une prestation qui ne sera jamais rendue. Chaque année, pour des papiers administratifs, selon la direction des fraudes, près d’un million de personnes sont ainsi abusées, soit plus de 150 millions d’euros facturés inutilement. Parfois, au surplus, ces escrocs captent vos données personnelles.

Pour les papiers, il n’y a qu’un site officiel ?

Oui, l’organisme qui recense les demandes et s’occupe de la délivrance des titres d’identité s'appelle l’ANTS, l’Agence nationale des titres sécurisés. elle a notamment un site pour les passeports. En tout état de cause, si vous voulez ne pas être bernés, allez sur service-public.fr qui vous dirigera.

Attention aussi à ne pas cliquer sur le premier résultat qui s’affiche sur votre moteur de recherche quand vous tapez par exemple "refaire une carte d’identité" Les sites privés monnayent en effet pour être en haut des pages de résultats.

Est-ce que faire ou refaire un titre d’identité est gratuit ?

Oui, la première demande d’une carte d’identité ou d’un passeport est toujours gratuite, le renouvellement aussi à condition de présenter l’ancien document périmé. Quand l’administration vous demande de payer pour ce type de documents, de toute façon c’est en timbre fiscal, jamais en argent direct. Si on vous demande sur un site de payer avec votre carte bancaire, cela doit vous alerter.