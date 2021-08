Quarante idées de business originales : une formation aux outils numériques pour les séniors

Une personne agée devant un ordinateur. (CHRISTIAN BEUTLER / MAXPPP)

À votre service, que Nicolas Coullette a créé il y a deux ans, est une vraie entreprise, qui doit être rentable. Pourtant elle remplit une mission de service public : lutter contre l'illectronisme, le fait d'être incapable d'utiliser les outils numériques. Nicolas Coullette explique : "Les séniors ne sont pas à l'aise avec ces outils et aujourd'hui bon nombre de démarches, que ce soit les impôts, les cartes grises, la Sécurité sociale se font presque exclusivement via ces moyens numériques."



Nicolas Coullette a travaillé au Samu social, a été bénévole pour Médecins sans frontières et l'hôpital Necker à Paris. Il se définit aujourd'hui comme écrivain public 2.0 mais au delà de son aspect utile, À votre service n'est pas gratuit, c'est 70 euros de l'heure pour lui, mais 35 euros pour la personne aidée après la réduction d'impôt. La crise sanitaire a accentué encore les besoins d'aide aux personnes isolées : "Pour communiquer avec sa famille, c'est Zoom. Pour participer à une conférence, c'est Zoom. Il y a vraiment une émergence de ce type de besoins", souligne Nicolas Coullette.