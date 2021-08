Quarante idées de business originales : un site pour s'offrir les meilleurs chocolats de France

Un cul de poule rempli de chocolat fondu. Photo d'illustration. (ALEXIS SCIARD / MAXPPP)

Il fallait quelqu'un qui se lance, qui comprenne l'amour passionné des Français pour le chocolat et crée le premier site de e-commerce strictement réservé aux meilleurs artisans chocolatiers de France. Marc Valat, avec son associé, l'a fait : "Il y a 450 artisans chocolatiers de renom en France qui ont entre les mains de l'or. Ces gens sont absolument invisibles. Personne ne connaît Olivier Vidal, meilleur ouvrier de France à Auxerre."

Cela donne donc Bonschocolatiers.com. Un site inspiré de l'univers du luxe, dont viennent les deux fondateurs. "C'est un grand magasin avec 30 artisans chocolatiers de toute la France. On se promène dans une galerie. Ils lisent les histoires, ils regardent les produits et ils font leur panier, chez un chocolatier qu'ils ne connaissent pas. Ils se font livrer et ils trouvent ça sublime" souligne Marc Valat.

Le pouvoir magique du chocolat

Dans leur vie professionnelle précédente, Marc Valat et Patrick Calot avaient constaté la digitalisation très rapide du luxe. Ils ont compris que le monde de la nourriture était en retard sur ce plan. Le site s'est lancé il y a deux ans et demi, avec de l'argent réuni auprès de copains. Il passe désormais à la vitesse supérieure, avec un avantage : "Dans nos discussions avec des investisseurs, très vite, le sujet chocolat fait que les rapports changent complètement. Il y a un pouvoir magique de cet aliment", estime Marc Valat. Pour l'avenir, les deux associés sont très confiants. Les frontières françaises ne vont pas suffire à leur ambition.