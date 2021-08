Quarante idées de business originales : Jow, une application qui fait les courses et les menus à votre place

Une femme fait ses courses aidée d'un chariot à Paris. (VICTOR VASSEUR / RADIO FRANCE)

Finies les courses au supermarché, fini le casse-tête pour savoir ce que l'on mange ce soir. Tout désormais peut se faire en un clic, sur une application qui a moins de trois ans, qui s'appelle Jow : "Jow, c'est une application qui fait les courses pour vous en fonction de ce que vous aimez manger. Ça résout le problème de la corvée des courses et ça allège la fameuse charge mentale." souligne Jacques-Edouard Sabatier.



Jow a été créé par trois associés, dont Jacques-Edouard Sabatier, dont la vie a changé quand des enfants sont arrivés à la maison : "Quand on est devenus parents, on a voulu mettre des bons repas sur la table pour nos enfants. Et on s'est rendu compte que tous les soirs, quand bien même le frigo était plein parce qu'on venait de faire les courses, on se posait les mêmes questions : 'qu'est ce qu'on mange ce soir ?'"

L'application est gratuite. On s'inscrit en précisant combien de personnes sont à la maison, si vous avez un four, un mixeur, et on vous propose ensuite un menu pour la semaine. Vous serez donc livré ou vous pourrez retirer vos courses dans un drive. 4 000 supermarchés sont ainsi accessibles. 2 000 recettes sont disponibles, qui se veulent simples et équilibrées. Jow emploie désormais une trentaine de personnes.