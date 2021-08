Quarante idées de business originales : faire découvrir aux 6-11 ans l'environnement et l'écologie le mercredi

Un groupe d'enfants sur un sentier. Photo d'illustration. (JEAN-LUC FLEMAL / MAXPPP)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Les Décliques, l'entreprise que Thibaut Pinsard a fondée en juillet 2019, s'inspire des "forests schools" très prisées en Europe du Nord. L'idée c'est de proposer des activités extra-scolaires, le mercredi, toute l'année, pour les enfants de 6 à 11 ans, mais au plus proche de la nature. "Sur cette thématique de jouer en extérieur, de pédagogie par la nature, on est très en retard par rapport à d'autres pays européens, notamment les pays nordiques, et même en Allemagne, explique Thibaut Pinsard. Il y a encore très peu de 'forest schools' (écoles maternelles en forêts) en France. C'est assez culturel. En France, on a peur de la nature, on a peur de la pluie. Du coup, on ne va pas forcément dehors même quand il pleut un tout petit peu, poursuit-il. C'est un peu dommage. Même s'il fait froid, on s'habille bien, les enfants adorent !"

Une idée éminemment moderne

Faire découvrir aux enfants la nature près de chez eux, ça peut être dans un parc ou au bois de Vincennes ou de Boulogne puisque Les Décliques sont parisiens.

L'idée c'est de se reconnecter à la nature et faire des citoyens qui seront plus à même de la protéger plus tard Thibaut Pinsard sur franceinfo

Cinq personnes à temps plein et 30 animateurs travaillent pour Les Décliques. Quelque 300 enfants participent aujourd'hui aux activités. La crise sanitaire a plutôt aidé au développement des Décliques. "Cela a été accéléré avec les confinements mais on voit qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont été sensibles à la protection de la planète," souligne Thibaut Pinsard.