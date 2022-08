Klaoos, la plateforme qui propose des parasols et parapluies écoresponsables

Tout l'été dans C'est mon boulot, des idées de business originales, des créations d'entreprise qui répondent à l'air du temps. Mercredi 24 août, le portrait de Claudia Calcina, qui a créé des parapluies et des parasols à base de matériaux recyclés et 100% produits localement.

Ce sont des objets qui ne se fabriquent plus en Europe, qui étaient massivement importés d'Asie. Claudia Calcina travaillait au ministère de l'Agriculture. C'est en ne trouvant pas ce dont elle avait besoin qu'elle a eu l'idée de lancer sa propre entreprise : "J'avais besoin d'un parasol pour aller à la plage avec mes enfants en bas âge. J'avais envie d'acheter des produits de qualité qui me ressemblent, qu'ils soient jolis, qu'ils soient résistants. Je me suis confrontée avec la réalité du marché. Ces produits sont vraiment très bas de gamme, se cassent au premier coup de vent et nous protègent très peu des rayons du soleil", déclare Claudia Calcina.

Ce sera donc Klaoos, lancée en 2018. Les textiles sont issus de bouteilles en plastique ou de rejets textiles. Mais tout est fabriqué localement. Il a fallu trouver les fournisseurs, assembler, devenir industrielle. Mais l'accueil réservé à ses produits la surprend. Tout simplement parce que de tels produits n'existaient pas sur le marché. Klaoos vend désormais ses parapluies, ses parasols de plage et de jardin au delà de nos frontières. L'objectif, depuis son siège bordelais, c'est de tout faire fabriquer en France.