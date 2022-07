Focus sur "Clic&moi", une plateforme qui met en relation des étudiants et des seniors qui ont du mal avec l'informatique

Tout l'été, "C'est mon boulot" met en avant 40 idées de business originales, des créations d'entreprise qui répondent à l'air du temps. Lundi, le portrait d'Aaron Teboul, qui a lancé Clic&moi , une plateforme qui met en relation des étudiants et des seniors afin de mieux maitriser Internet.

D'un côté des étudiants qui veulent avoir un job solidaire et utile, et, de l'autre, des seniors victimes de la fracture numérique, qui ont besoin d'un accompagnement dans leur lutte quotidienne avec leur ordinateur ou leur téléphone. D'où Clic&moi, lancé à la fin de 2021.

Le contenu des cours est varié : "Les thématiques les plus choisies sont par exemple la communication vie les réseaux sociaux, les appels vidéo, les mails, s'ajouter sur un groupe WhatsApp, mais également un gros domaine sur la prévention sur internet, éviter les arnaques, transférer ses photos sur ordinateur, font parties des thématiques les plus choisies", déclare Aaron Teboul, le fondateur sur franceinfo.

Aujourd'hui, 150 étudiants travaillent, en tant qu'auto-entrepreneur, pour la plateforme. Bien payés, entre 17 et 25 euros de l'heure. Il sont triés sur le volet. Pour les seniors, c'est 40 euros de l'heure, remboursés de moitié par l'État. Pour l'instant le service couvre Paris et l'Île-de-France, mais compte bien s'étendre partout et vise notamment les zones rurales.