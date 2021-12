Ces métiers qui recrutent : les métiers du recyclage

Quels sont les métiers qui vont recruter le plus dans les années à venir ? Pendant deux semaines, on passe en revue les secteurs qui ont le vent en poupe. Vendredi, les métiers du recyclage, qui deviennent de plus en plus techniques et vers lesquels peu de candidats se dirigent.

C'est l'un des secteurs identifiés par France Stratégie, organisme d'analyse rattaché au Premier ministre, le successeur du commissariat au Plan, comme étant les plus porteurs d'emploi pour les années à venir. Près de 350 millions de tonnes de déchets sont produits chaque année en France. Près de 120 millions de tonnes ne sont pas recyclées et cela doit changer. Le gouvernement a lancé un plan doté de 370 millions d'euros pour booster toute la filière du recyclage, depuis la conception des produits jusqu'à la collecte, en passant par le tri des déchets et l'incorportation de ces matières premières dans de nouveaux produits.

Ces métiers n'attirent pas. Il y a clairement un déficit de candidats à tous les niveaux, depuis les métiers les moins qualifiés liés à la collecte et au tri jusqu'aux postes d'ingénieurs, qui sont en concurrence avec d'autres secteurs de l'économie, qui jouissent d'une meilleur image.

Pourtant de nouveaux métiers émergent comme diagnostiqueur déchets, l'un de ces nouveaux métiers, mais aussi celui d'ordonnanceur dans les centres de tri : "C'est une personne qui a en charge l'optimisation des flux des ressources vers les centres de tri. On a beaucoup d'entrées et de sorties de ressources et de matières premières. Donc l'ordonnanceur est là pour organiser ce flux de ressources là." souligne Marième Diagne, de France Stratégie. Il y a des besoins partout en France, partout les recrutements sont jugés difficiles, il y a donc des places à prendre, notamment chez les techniciens et les ingénieurs. Les salaires, forcément, s'orientent à la hausse. Ces métiers sont encore très masculins, mais sont en train de se féminiser en même temps qu'ils se complexifient.