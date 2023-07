C'est mon boulot, pour une transition écologique : "Tekoya", start-up bordelaise qui propose des purificateurs d'air

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Lundi 31 juillet, le portrait de Pierre Guitton, qui développe des purificateurs d'air éco-responsables.

C'est parce que sa fille aînée est asthmatique que Pierre Guitton, ingénieur bordelais, s'est intéressé à la purification de l'air. "On developpe des purificateurs d'air qui sont fabriqués en France, en faisant le plus possible à l'empreinte carbone au cours de la fabrication. Et qui par conception, par désign, sont particulièrement performants en terme d'empreinte carbone par rapport à la qualité de l'air."

Ces purificateurs d'air, qui s'installent dans les maisons ou dans les batiments tertiaires recevant du public, sont plus écologiques que les autres : "Parce qu'ils sont très peu énergivores, parce qu'ils n'ont pas de consommables, enfin parce qu'ils ont une longue durée de vie de façon à amortir sur les plus longues durées possibles l'empreinte carbone de leur fabrication." déclare Pierre Guitton. Teqoya procède par ionisation, ce qui évite d'utiliser des consommables. Les enjeux d'une bonne purification de l'air sont importants. La jeune start-up bordelaise a de la concurrence. Mais elle est déjà présente dans soixante pays, a installé 35 000 produits. Elle emploie quinze personnes et revendique sa différence.