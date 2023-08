C'est mon boulot, pour une transition écologique. "Scop3", la start-up qui remet en état le mobilier de bureau.

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Mercredi 9 août, le portrait de Sophie Scantamburlo-Contreras, qui donne une nouvelle vie au mobilier de bureau.

Scop3 est une entreprise à mission qui permet de donner une seconde vie au mobilier professionnel. "On reçoit des appels d'entreprises qui souhaitent se séparer de leur mobilier, déclare Sophie Scantamburlo-Contreras. Elles nous contactent en nous demandant de trouver une solution pour donner une seconde vie au mobilier puisque aujourd'hui on ne peut plus se permettre de jeter ce qui est encore utilisable. On va donc les approcher, établir l'inventaire, voir l'état, la condition, les dimensions, etc. Les accompagner pour essayer de panacher entre la vente auprès d'autres entreprises, mais aussi des donc auprès de professionnels. En quelques mois, on est capable de réemployer 80% de ce mobilier. Les 20% c'est en général du mobilier abimé ou qui n'a plus d'utilité aujourd'hui."

La jeune entreprise, qui compte aujourd'hui douze personnes, a très vite rencontré le succès. "C'est allé trés vite. On a aujourd'hui plus de 1 000 utilisateurs de la plateforme. C'est plus de 12 000 équipements en 2022 qui ont été sauvés de la benne", dit Sophie Scantamburlo-Contreras.