C'est mon boulot, pour une transition écologique."Ilya", une douche qui recycle l'eau

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Mardi 22 août, le portrait de Simon Buoro, qui s'apprête à lancer une douche qui régénère l'eau qu'elle vient d'utiliser.

Depuis trois ans, Simon Buoro et son associé Antoine Escande, deux jeunes ingénieurs toulousains de 28 ans, s'attaquent à la douche, pour la rendre plus économe en eau et en énergie : "La douche, c'est le premier poste en consommation en eau du foyer, le deuxième poste en énergie, rappelle Simon Buoro, président-cofondateur de l'entreprise Ilya. Donc s'il y a un geste sur lequel il faut agir pour réduire sa consommation d'eau et d'énergie, c'est la douche." On consomme entre 60 et 80 litres d'eau par douche, 40% de la consommation quotidienne. D'où l'idée d'Ilya : "Le système qu'on a developpé, c'est une douche cyclique, une douche qui recycle l'eau et qui va permettre de diminuer de 70% la consommation d'eau par rapport à une douche classique." Le système fonctionne avec des filtres et des UV, pour réinjecter de l'eau "qualité baignade". La douche cyclique est encore en béta test chez certains utilisateurs. Lancement grand public prévu l'an prochain.