C'est mon boulot, pour une transition écologique. "Geev", une application pour donner et récupérer des objets et de la nourriture écouter (2min)

Tout l'été, dans "C'est mon boulot", des portraits d'entreprises qui s'engagent dans la transition écologique. Lundi 14 août, le portrait d'Akim Baka, qui a lancé une application pour donner plutôt que vendre.

Geev, née en 2017, n'est pas la première initiative à se lancer dans le marché du don, mais elle a apporté une nouveauté. "Nous, on a été la première application mobile. Il y a eu pas mal de sites internet qui ont tenté l'expérience, qui existent toujours d'ailleurs mais on a été les premiers à digitaliser l'usage et à le rendre très mobile", déclare Akim Baka co-fondateur du site.

Qui dit appli mobile dit géolocalisation. Mais dans un monde où on revend tout ce qui peut avoir une valeur, à qui sert un service comme celui-ci, aux preneurs ou aux donneurs ? "Aux deux, au final parce que pour les gens qui donnent, cela peut être un service extrèmement pratique. Par exemple, on me livre un canapé le samedi. Le vendredi, j'ai encore mon ancien sur les bras parce que je n'ai pas réussi à le vendre. Le don permet de s'en débarasser très rapidement, très localement. Donc, c'est très efficace. Et coté adopteur, c'est aussi très positif, on s'équipe gratuitement, ce sont en général des objets de bonne qualité, donc c'est vraiment une solution gagnant - gagnant", souligne Akim Baka. L'appli a séduit 4,5 millions d'utilisateurs.