72% des managers constatent une augmentation des pratiques religieuses en entreprise, d'après une enquête

L'édition 2019 du "baromètre du fait religieux en entreprise" édité par l'Institut Montaigne. (DR)

L'Institut Montaigne (think tank indépendant) s'est penché sur la religion en entreprise dans une étude dont franceinfo a pu consulter les résultats. 1 104 personnes "exerçant des responsabilités de management" ont répondu à un questionnaire. D'après ce baromètre, 72% des personnes interrogées considèrent que le "fait religieux" est de plus en plus présent en entreprise. Les faits les plus courants sont l'aménagement du temps de travail (absence, aménagement des plannings), le port de signes religieux ostentatoire et la prière.

"Une banalisation du phénomène"

71,8% des répondants à cette enquête constatent une augmentation des manifestations de la religion au travail. "La présence du fait religieux au travail s'est banalisée mais elle n'est toujours pas anodine" d'après l'enquête. Les faits les plus courants concernent le temps de travail (absences, aménagements de plannings, etc.), le port de signes religieux ostentatoires (29%) ou encore la prière pendant les pauses (13%). 7% des "faits religieux" observés sont des prières pendant le temps de travail, 6% concernent le refus de travailler avec des femmes, 2% consistent à ne pas vouloir être managés par des femmes ou leur serrer la main (5%).

Extrait du baromètre du fait religieux en entreprise 2019 de l'Institut Montaigne. (INSTITUT MONTAIGNE)

L'étude souligne qu'une intervention managériale est nécessaire dans 54% des cas, contre 51% en 2018. 19% de ces cas génèrent des conflits ou des tensions, (1 point de plus qu'en 2018).

Des situations "mieux abordées et maîtrisées"

Dans son analyse qualitative, l'Institut Montaigne estime qu'une "très large majorité de situations est de mieux en mieux abordée et maîtrisée" par les salariés et le management. "Les salariés savent de mieux en mieux adapter leur pratique religieuse aux contraintes et exigences du fonctionnement de l'organisation. Quant aux managers, ils ont davantage de repères et d'outils pour gérer au mieux ces situations". Les situations qui restent problématiques sont celles qui remettent en cause "le fonctionnement de l'organisation et la réalisation du travail : refus de réaliser des tâches, de travailler avec ou sous les ordres de femmes ou simplement d'interagir avec elles, de travailler avec des non-coreligionnaires".

Peu de discriminations dans le milieu du travail

Un peu plus de 80% des personnes interrogées dans cette enquête n’observent "pas, ou très rarement", de situations de discrimination dans leur environnement de travail, selon le baromètre. "Près de 9% en observent occasionnellement et plus de 10 % en observent régulièrement, note l'Institut. Même s’il faut constater que la discrimination est absente de la très grande majorité des situations de travail des personnes interrogées, une sur cinq en repère, ce qui reste un niveau important."