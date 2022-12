Isabelle Autissier : "On a des leviers pour agir et se battre pour les océans"

Chaque dimanche sur l’antenne de franceinfo, le chef deux étoiles Thierry Marx aborde une réflexion sur la manière dont on mange aujourd’hui, et dont on mangera demain. Cette réflexion, nous la prolongeons ici, durant les fêtes, dans son restaurant, au premier étage de la tour Eiffel, Madame Brasserie, en compagnie d'Isabelle Autissier, navigatrice et écrivaine, présidente d'honneur du WWF.

"Les océans vont mal, entame d'entrée la navigatrice. La bonne nouvelle c'est que c'est dû à l'action des hommes, donc on y peut quelque chose, contrairement au passage d'une comète ! L'océan est en état de pollution terrible, de surpêche terrible. Mais on a des leviers pour agir. Il faut se battre."

On se rend compte ainsi que la création d'une aire marine protégée est extraordinairement efficace au bout de quatre ou cinq ans. Il convient donc, au lieu de lui taper sur la tête, de donner un coup de pouce à la nature qui est "assez bonne fille", selon l'expression d'Isabelle Autissier.

La surpêche est un vrai problème, insiste la navigatrice : "Quand on tire un chalut, on jette la moitié de la prise. C'est aussi la responsabilité des chefs de nous apprendre qu'il n'y a pas que quelques espèces de poissons à consommer, et qu'il faut respecter la saisonnalité des poissons. Il faudrait aussi privilégier la pêche côtière qui permet de manger davantage local, et d'insuffler une économie à nos ports des littoraux."