Un peu d'activité physique le soir pourrait allonger la nuit !

C'est ma santé Géraldine Zamansky, Martin Ducret

De nouvelles perspectives s’ouvrent pour ceux qui n’arrivent pas à mettre l’activité physique à leur programme matinal. Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5, nous parle d'une nouvelle étude qui pourrait même nous permettre d'allonger notre temps de sommeil.

franceinfo : Une étude montre que finalement, bouger le soir n’abîmerait pas le sommeil ?

Géraldine Zamansky : Exactement, jusqu’à présent, toute activité, physique proche du coucher, était accusée de perturber la qualité du sommeil dans les heures qui suivent. Une trop grande "excitation" de notre organisme freinait, théoriquement, l’accalmie nécessaire à notre récupération nocturne. Mais cet "interdit" pourrait bien être balayé, grâce à une expérience originale proposée à 28 jeunes femmes par une équipe de l’Université d’Otago, en Nouvelle-Zélande.

Elles ont accepté de porter un capteur qui suivait leur sommeil, avant et après deux programmes de soirée très différents, de 17 à 21h. Soit presque à 100% assises sur le canapé. Soit au contraire, en bougeant 3 minutes toutes les demi-heures. Avec des petits mouvements simples, comme se mettre sur la pointe des pieds, en suivant l’exemple d’une vidéo. Résultat : non seulement elles n’ont pas plus mal dormi après le second programme, mais elles ont même dormi plus longtemps. 27 minutes de plus ! Un résultat incroyable pour Jennifer Gale, chercheuse à l’origine de cette étude. Elle m’a raconté que leur espoir était au moins de montrer qu’il n’y avait pas de dégradation.

Et pourquoi était-ce si important de le prouver ?

En fait, ces résultats sont la suite d’une première étude de la même équipe, qui avait évalué d’autres bienfaits de ces petites activités du soir. En ultra-résumé, elles freinent "l’encrassage" du cœur et des vaisseaux par exemple, généré par la sédentarité. C’est donc un moyen très simple, en restant dans son salon, sans aucun matériel, de lutter contre nos maladies des temps modernes.

Alors réussir à prouver que cela permet même de dormir plus, c’était la clé cherchée par Jennifer Gale pour transformer cette découverte en recommandation, pour que nous changions tous notre routine, souvent aggravée par les nombreux épisodes des séries qui s’enchaînent. Désormais, avec ou sans l’aide d’une petite alarme toutes les demi-heures, l’idée serait d’adopter le réflexe de marcher un peu, faire quelques pas de danse ou des flexions de jambes pendant 3 minutes minimum. Les volontaires néo-zélandaises ont, en tout, bougé 24 minutes, et elles ont gagné l’équivalent en sommeil.

Impossible à ce stade de promettre que cela sera pareil pour n’importe quelle durée d’activité. Impossible également pour Jennifer Gale d’expliquer "comment ça marche" aujourd’hui. La suite des recherches va essayer de savoir si c’est plutôt à travers une réduction du stress de la personne ou à une "bonne fatigue" créée par ce léger exercice physique !