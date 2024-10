Réduire l’utilisation du smartphone pour une meilleure santé physique

La consultation addictive des smartphones et des écrans en général, impacterait santé mentale et santé physique, surtout chez les jeunes. Une étude récente du CHU de Brest montre qu'il est difficile de lâcher son smartphone.

L’utilisation excessive des écrans, en particulier ceux de nos smartphones, n’est pas seulement nocive pour notre santé mentale. Les précisions de Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin.

franceinfo : Selon une récente étude bretonne, le temps excessif passé sur nos écrans est aussi nocif pour notre santé physique ?

Martin Ducret : Absolument, ce travail, réalisé par une équipe de médecins du CHU de Brest, a montré que plus on réduit le temps passé sur son smartphone, plus on augmente spontanément son activité physique. Et pour arriver à ces résultats publiés dans l’excellente revue médicale Plos One, près de 500 personnes se sont portées volontaires pour réaliser le défi “Posons nos smartphones”.

Un défi où pendant une semaine, ces volontaires devaient réduire d’une heure par jour l’utilisation de leur portable, sachant que les Français passent en moyenne 3,6 heures par jour, face à l’écran de leur appareil mobile.

Au bout du compte, 75% des volontaires n’ont pas réussi ce défi, ce qui montre à quel point il est difficile pour beaucoup de décrocher de son smartphone, c’est une vraie addiction. Par contre, pour les 25% qui y sont parvenus, le nombre de pas quotidiens a été augmenté de plus de 800.

D’après cette étude, l’excès d’utilisation du smartphone peut-il être considéré comme un véritable facteur de risque de mauvaise santé physique ?

Oui. “L’usage excessif du smartphone attaque les trois piliers de la santé que sont le sommeil, l’alimentation et l’activité physique, m’a affirmé le Dr Yannick Guillodo, médecin du sport, coauteur de cette étude, et cofondateur de l’Université citoyenne de prévention santé au CHU de Brest. Plus on a les yeux rivés sur l’écran de son portable, plus on mange mal, moins on dort, et moins on bouge.

Pour lui, cet objet, qui nous accompagne dans toutes nos activités, est le nouveau facteur de risque pour la santé du XXIe siècle, encore plus nocif que le tabac. D’ailleurs, le Dr Guillodo a titré son dernier livre paru aux éditions Baudelaire, Le smartphone tue, en référence au logo des paquets de cigarettes. L'ouvrage appelle à une prise de conscience collective, et à un usage raisonné du smartphone.

Mais comment faire pour réduire l’utilisation quotidienne de son appareil mobile ?

Individuellement déjà, en prenant conscience du temps passé devant son écran grâce à des applications, comme "Bien-être numérique" sur Android ou "Temps d’écran" sur IPhone. Elles permettent de restreindre le temps d’écran, en ciblant les applications les plus addictives, comme les jeux ou les réseaux sociaux.

Une autre façon d'éloigner la tentation est de désactiver vos notifications, ou encore de passer en mode avion, à certains moments de la journée. À une échelle plus large, des campagnes de prévention et de sensibilisation nationale, avec des défis à l’image du Dry January, autrement dit le mois de janvier sans alcool, permettraient d’inciter à réduire le temps d’écran, en particulier chez les jeunes, qui sont les plus à risques face aux effets nocifs des smartphones.