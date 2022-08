Marcher pieds nus, un bienfait pour tout le corps

Kristiaan d’Août, un chercheur de Liverpool en Angleterre, est allé jusqu’en Inde pour prouver les vertus de marcher sans souliers. Il a pu y mesurer les différentes pressions sous les pieds qui cheminaient nus : elles sont bien mieux réparties. Et là-bas, il n’a vu aucun hallux-valgus. C’est une déformation de l’articulation du gros orteil parfois tellement douloureuse qu’il faut l’opérer. Une déformation presque entièrement provoquée par des chaussures trop étroites et souvent avec talon, confirme le Dr Pomme Jouffroy, chirurgien orthopédiste au Groupe hospitalier Saint-Joseph à Paris.

Elle suggère de profiter de l’été pour au moins marcher en sandales plates légères mais surtout, le plus possible pieds nus. Avec une insistance particulière pour les petits enfants. Car ils développeront beaucoup mieux leur équilibre avec une perception directe du sol. C’est toute la chaîne musculaire et articulaire qui se met alors correctement en place. Et elle maintient son ordonnance pour toutes les générations.

Des pieds plus forts et plus stables

Kristiaan d’Août, une fois rentré à Liverpool, a proposé à des volontaires de porter des chaussures les plus "neutres" possibles pour se rapprocher des Indiens. En six semaines, les pieds étaient devenus 60% plus forts. La souplesse et la finesse de la semelle fait davantage travailler leurs muscles. Il a aussi constaté une amélioration de 40% de la stabilité. En marchant comme en restant debout. Un bon moyen de limiter les chutes des personnes âgées.

Notre corps d’Homo sapiens s’est amélioré pour marcher en étant pieds nus, donc en changeant cette façon naturelle de bouger, avec des semelles trop épaisses par exemple, nos articulations travailleraient mal et s’useraient plus. Evidemment, il va être difficile de se passer totalement de chaussures. Alors, au moins, laissez un peu respirer vos pieds cet été. Et cet hiver, vous pourrez les aérer le soir en faisant par exemple des petits exercices qui leur rappelleront la plage ou l’herbe des vacances.