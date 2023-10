Les sportifs de haut niveau sont-ils des patients comme les autres ?

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Géraldine Zamansky et Martin Ducret

Antoine Dupont, le capitaine du XV de France, opéré d'une fracture de la pommette le 22 septembre dernier, sera-t-il de retour lors d'un prochain match de la Coupe du monde ? Pour l'instant, il est de retour dans son équipe, et reprend progressivement une activité physique, sous contrôle de son staff médical.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, revient aujourd'hui sur ce qui est arrivé au rugbyman Antoine Dupont, le capitaine du XV de France, victime d'une fracture de la mâchoire, jeudi 21 septembre, lors du match de la Coupe du monde contre la Namibie. Antoine Dupont s’est fait opérer d’une fracture de la pommette, le lendemain, vendredi 22 septembre. Aujourd'hui, le demi de mêlée des Bleus est déjà de retour dans son équipe, et reprend de l'entraînement sous contrôle médical.

Mais ce délai de reprise peut paraître très court pour le commun des mortels, et interroge sur la récupération des sportifs de haut niveau, après une blessure. La capacité à cicatriser de ces sportifs de top niveau est la même que pour les autres êtres humains, mais leur prise en charge est plus rapide.

franceinfo : Contrairement à ce qu’on pourrait croire, un sportif de haut niveau ne cicatrise pas plus vite qu’un patient lambda ?

Martin Ducret : Oui, les sportifs de haut niveau ne sont pas des super-héros avec des super-pouvoirs ! Leur capacité à cicatriser est la même que pour les autres êtres humains. En général, une fracture osseuse nécessite au moins 4 à 6 semaines, pour consolider et devenir stable. Et la fracture de la pommette d’Antoine Dupont n’échappera malheureusement pas à ce délai.

Mais vu l’importance d’avoir un joueur de ce calibre dans l’équipe, même si sa fracture n’est pas complètement consolidée, peut-être qu'il sera sur le terrain dans deux semaines avec un masque de protection. Est-ce que c'est raisonnable ou pas pour sa santé ? Ça, c'est une autre question !

S'ils ne cicatrisent pas plus vite, les sportifs de haut niveau sont en revanche mieux soignés ?

Oui, tout est optimisé pour qu’ils récupèrent dans les meilleurs délais, en cas de blessure. Grâce au staff médical composé de médecin, kiné, préparateur physique, psychologue, préparateur mental, ils bénéficient d’un suivi régulier, permettant une prévention des blessures, et ils ont un meilleur accès aux soins que la population générale.

Prenons le cas d’Anthony Jelonch, le troisième ligne de l’équipe de France de rugby, qui a pu rejouer 6 mois seulement après une rupture du ligament croisé – alors qu’on compte en moyenne 9 à 12 mois pour un sportif lambda. C’est parce que sa prise en charge s’est parfaitement enchaînée, de A à Z, sans aucun temps mort.

Il a bénéficié d’une IRM dans la journée, il a été rapidement opéré par un excellent chirurgien du genou, et a été pris en charge dans le célèbre centre de rééducation du sportif à Capbreton, tout de suite après l'opération, et quelques semaines plus tard pour faire une réathlétisation, qui est une étape clé pour le retour au sport.

En cas de blessure, un sportif du dimanche peut-il quand même bénéficier d’une prise en charge qui se rapproche de celle d’un sportif de haut niveau ?

Oui, en allant consulter un médecin du sport à l'hôpital, ou en ville, qui aura les compétences et les contacts nécessaires, pour que sa prise en charge soit la plus optimale possible.