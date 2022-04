Le chocolat : difficile de lui résister

En ce weekend pascal, Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5 nous fait part de quelques nouvelles à lire avec intérêt sur les expériences actuelles avec le chocolat. Notamment à travers une étude conduite à Boston aux Etats-Unis.

franceinfo : Il y aurait de bonnes nouvelles pour les amateurs de chocolat ?

Géraldine Zamansky : De très bonnes nouvelles, un peu plus précisément, pour les amateurs de cacao le plus pur possible. Une étude a été réalisée à Boston. Ne soyez pas trop envieux, 410 participants n’ont pas eu chaque jour droit à quelques carreaux de chocolat. Non. Beaucoup moins drôle, ils ont reçu 500 mg d’extrait de cacao dans 2 gélules pendant 3 ans et demi.

Pas drôle mais efficace, puisque leur risque de mourir d’une maladie cardiovasculaire a été réduit de 27% par rapport à ceux qui ont reçu le placebo. L’organisateur de cette étude, le Dr Howard Sesso, m’a avoué qu’il avait lui-même été étonné de trouver une telle différence en moins de 4 ans de suivi.

Comment le cacao pourrait-il avoir un tel effet sur la mortalité ?

Le Dr Sesso m’a expliqué qu’ils avaient plus précisément mis dans leur gélule les flavonols contenus dans le cacao. Car dans de précédentes études, cet ingrédient avait créé l’espoir d’une protection des vaisseaux sanguins, et donc contre les fameuses maladies cardiovasculaires – du cœur et des vaisseaux. Avec par exemple une action anti-inflammatoire.

Mais attention, les premiers résultats du Dr Sesso sont nuancés. Les volontaires sous cacao sont plus nombreux à être en vie, et c’est précieux bien sûr. Mais ils ont quand même développé ce type de maladies. Ce chercheur espère bientôt comprendre comment le cacao empêche les formes mortelles, grâce à l’analyse plus fine des examens médicaux réalisés pendant l’étude. Cela va prendre plus de temps.

Vous voulez dire qu’on ne peut pas se jeter tout de suite sur du chocolat pour augmenter son espérance de vie ?

J’en suis désolée, vraiment, car je serais la première à vraiment savourer ce feu vert. Mais en plus d’avoir besoin de précisions supplémentaires, le Dr Sesso m’a expliqué que pour atteindre une telle dose de flavonols, il faudrait manger une quantité de chocolat dangereuse pour la santé ! Beaucoup trop de sucre et de gras !

En attendant, si vous aimez le chocolat, vous savez sûrement que d’autres chercheurs ont déjà découvert qu’il pouvait améliorer la mémoire ou réduire les risques de cancer. À condition de rester sur des doses modérées avec des forts taux de cacao, et si possible des procédés de fabrication qui ne détruisent pas les fameux flavonols !

Mais tous les scientifiques sont d’accord sur un point : le plaisir généré par sa dégustation est au cœur des bienfaits du chocolat. Donc,, si vous faites partie des amateurs, profitez-en ce weekend évidemment…