La méditation : une pratique accessible pour tous qui peut réduire stress et anxiété

Les uns veulent évacuer plus vite le stress des derniers jours avant les vacances, les autres, gérer celui de la reprise, ou encore tenir un bon moment pour partir "hors saison". La méditation peut apporter de nombreux bénéfices pour le corps et le cerveau. Ce que vient de traduire une nouvelle étude.

Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5, en ce premier week-end d’août, nous parle de la méditation.



franceinfo : est-ce vraiment une pratique pour tous, la méditation ?



Géraldine Zamansky : Exactement. La méditation n’est pas une pratique réservée à des moines, capables de rester assis en tailleur pendant des heures. Il y a plusieurs façons de s’approprier ce qui est désormais souvent traduit par "pleine conscience". Car cela consiste surtout à se concentrer sur l’instant présent, à le vivre pleinement. En ne pensant plus à tout ce qu’il faudra faire après, ou à ce que l’on aurait dû faire. En ne pensant à rien d’autre.

Pourquoi ? En termes très basiques, pour reposer son cerveau. Lui faire du bien. Ce que vient de traduire une nouvelle étude, qui montre une réduction de l’anxiété après des cours d’initiation à la pleine conscience. Des bénéfices ont aussi été montrés au niveau du sommeil, de la lutte contre la dépression, ou plus ponctuellement contre la migraine. D’autres recherches ont montré une diminution de l’hypertension artérielle, ou un apaisement des problèmes de peau.

Cela ressemble à une publicité assez caricaturale, mais ces interactions ont vraiment été établies scientifiquement. Elles passent souvent par la réduction du niveau de stress. Une accalmie, en lien direct avec la capacité à mieux laisser de côté nos préoccupations, souvent envahissantes. Certains parlent d’une sorte de musculation de notre cerveau, qui apparaît même à l’IRM.



Mais comment y parvenir, c’est vraiment accessible ?



Alors il faut le reconnaître : "penser uniquement à l’instant présent" n’est pas toujours facile. Nous sommes en permanence traversés par de multiples pensées. L’idée, c’est de le constater sans se "laisser embarquer". Certains suggèrent de se focaliser sur sa respiration, d’en suivre les mouvements, ou de scruter les sensations de son corps.

Si vous n'y parvenez pas trop, des options plus accessibles sont désormais évoquées. Par exemple, marcher, en se concentrant sur ses mouvements et son environnement. Ceux qui font du yoga,ou d’autres activités, nécessitant une concentration extrême, ont déjà une forme de pleine conscience dans leur vie. Des moments où leur cerveau ne voyage pas dans le temps et dans l’espace.

Ensuite, si vous avez envie de vous rapprocher de la méditation plus "calme" et classique, de nombreuses séances gratuites sont proposées, sur Internet, par des médecins ou des psychologues spécialisés. Parfois très simples, pour faciliter l'endormissement par exemple. Il existe aussi des sessions réelles et des stages. Mais attention aux dérives sectaires, qui peuvent se glisser dans ce domaine.

