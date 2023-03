Jeûne du ramadan en cas de diabète : en parler avec son médecin

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Dans quelques jours, le 22 mars, le ramadan commence. Ce mois de jeûne, jusqu'au 21 avril, peut être difficile en cas de maladie chronique, comme le diabète.

Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5 évoque aujourd'hui le jeûne du ramadan dans les cas de maladie chronique comme le diabète. Le ramadan débute le 22 mars prochain, jusqu'au 21 avril.



franceinfo : En cas de diabète, lors du jeûne à l'occasion du ramadan, l’idéal est de pouvoir en parler avec son médecin ?



Géraldine Zamansky : Tout à fait. Et ce dialogue s’améliore, notamment grâce à la formation de professionnels de santé par l’équipe du Pôle de Santé Universitaire de Gennevilliers, en banlieue parisienne, dont fait partie le Dr Martine Lalande, médecin généraliste. Elle m’a expliqué qu’il était possible de sortir du vieux dogme de l’interdiction systématique du jeûne aux diabétiques. Mais à une première condition essentielle : cette maladie doit être maîtrisée.

C’est-à-dire pour faire très simple avec un taux de sucre dans le sang, contrôlé. Quand ce n’est pas encore le cas, ne pas s’alimenter pendant au moins 12 heures crée un risque de déséquilibre du diabète, et il faut l’éviter. Sinon, le jeûne est possible à condition d’être bien accompagné.

Vraiment ? Mais il y a normalement des médicaments à prendre dans la journée, non ?



Effectivement, et il n’est pas possible de prendre de médicament avec de l’eau, pendant le jeûne. Cela concerne d’ailleurs beaucoup de personnes qui ont des maladies chroniques. D’où l’importance d’en parler à son médecin, pour voir comment répartir les traitements en 2 prises, matin et soir. Face au diabète, il faut parfois remplacer un médicament par un autre. Et surtout rappeler l’importance des contrôles réguliers de la glycémie, le taux de sucre dans le sang.

En cas de chute dans la journée, d’hypoglycémie, le jeûne doit être rompu. Une autre menace, c’est l’hyperglycémie. Le Dr Lalande souligne l’importance de garder un bon équilibre alimentaire pendant ces moments festifs. Sans hésiter à consulter son médecin ou son infirmier (-ière), pour être suivi pendant le ramadan.

Et en dehors du diabète, est-ce qu’il y a des risques pour les personnes âgées ?



Si leur état de santé le permet, le Dr Lalande insiste sur le repos dans la journée. Pour avoir été souvent confrontée à cette interrogation, la généraliste rappelle que le Coran dispense du jeûne les personnes que cela mettrait en danger, parce qu’elles ont plusieurs pathologies chroniques par exemple. Surtout si les reins sont atteints, et qu’il faut boire régulièrement. On comprend donc l’importance d’un bon dialogue entre le médecin, le patient et la famille pour sécuriser cette période.