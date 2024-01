Infertilité masculine : l’influence du microbiote du sperme

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd'hui du microbiote présent dans le sperme. Vous avez sûrement entendu parler du microbiote, ces bactéries et autres micro-organismes avec lesquels nous vivons en symbiose pour nous maintenir en bonne santé. Le plus connu est celui de notre intestin. Saviez-vous que le microbiote est aussi présent dans le sperme ?

franceinfo : D’après une récente étude, ce microbiote jouerait un rôle dans l’infertilité masculine ?

Martin Ducret : Oui, tout à fait. Dans cette étude publiée dans la revue Scientific Reports, 73 hommes ont bénéficié d’une analyse de la composition du microbiote de leur sperme, couplée à un spermogramme, l’examen de référence pour rechercher une anomalie des spermatozoïdes, en examinant leur nombre, leur vitalité, leur morphologie et leur mobilité.

Après analyse du microbiote et du spermogramme, les chercheurs de l’étude ont constaté que certaines bactéries étaient en nombre beaucoup plus élevé dans le sperme d’hommes avec un spermogramme anormal.

Par exemple, la bactérie Lactobacillus iners, était beaucoup plus présente chez les hommes avec des spermatozoïdes à mobilité réduite – c’est-à-dire qui bougent et avancent moins bien. Chez ceux qui avaient une concentration anormale de spermatozoïdes, c’étaient deux bactéries, de type Pseudomonas, qui étaient présentes en abondance.

Ça signifie que ces bactéries en excès peuvent causer une infertilité masculine ?

"Oui, c’est possible, m’a expliqué le Pr Michaël Grynberg, chef de service de Médecine de la Reproduction des Hôpitaux Antoine-Béclère, à Clamart, et Jean-Verdier, à Bondy, mais il faut prendre les résultats de cette étude avec des pincettes, d’autres travaux sur de plus grandes populations et surtout avec des prélèvements répétés de sperme sont nécessaires."

"Néanmoins, pour le Pr Grynberg, cette étude a le mérite de s’intéresser à l’influence du microbiote du sperme sur l’infertilité, un domaine jusqu’alors peu exploré, et plein d’espoir."

Car il faut savoir que l’origine d’une infertilité masculine n’est pas toujours bien identifiée, et peu de traitements existent pour y remédier. La piste du microbiote spermatique pourrait ouvrir la voie à des médicaments qui améliorent la fertilité quand celle-ci dysfonctionne.

Des probiotiques par exemple ?

Oui, des probiotiques, qui sont des bactéries ou des levures à avaler, sous forme de poudre ou de gélules. Le Pr Grynberg envisage même des probiotiques à administrer directement dans les voies génitales, au contact du sperme.

Mais avant de voir un jour ces thérapies dans nos pharmacies, il est important de signaler qu’adopter un mode de vie le plus sain possible – bien s’alimenter, limiter le stress, pratiquer une activité physique régulière, arrêter le tabac – est la première conduite à tenir, pour conserver ou retrouver une bonne fertilité.