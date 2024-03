Faire de l’exercice physique pour mieux dormir

Le samedi à 8h26 et 12h26 et le dimanche à 10h26.

Activité physique et sommeil vont de pair. Une étude vient de montrer que l’activité physique aurait directement une action anti-fatigue, probablement grâce à la sécrétion de sérotonine.

Martin Ducret, médecin et journaliste au Quotidien du Médecin, nous parle aujourd’hui d’une étude qui montre que la qualité de notre sommeil dépend de l’ensemble de nos activités du quotidien.

franceinfo : Plus l’activité physique est soutenue au cours de la journée, plus le sommeil s’améliore, Martin ?

Martin Ducret : Oui, c’est le résultat d’une étude australienne, publiée dans la revue Sleep Health, dans laquelle les paramètres d’activités sur 24 heures ont été recueillis chez plus de 2500 enfants et adultes, pendant 8 jours consécutifs, 24 heures sur 24.

Les périodes de repos, d’activité physique – légères, modérées et intenses – la durée du sommeil, sa régularité et son efficacité ont été mesurées avec un actimètre, un petit boîtier porté au poignet, qui enregistre les mouvements corporels. Les participants ont également déclaré leur niveau de fatigue dans la journée, et la présence de troubles du sommeil.

Avec toutes ces informations collectées, les auteurs de l’étude ont pu faire des liens entre sommeil, activité physique et sédentarité ?

Oui, ils ont constaté que plus l’activité physique des participants était soutenue, plus leur sommeil était de bonne qualité et moins ils étaient fatigués.

Pour le professeur Pierre Geoffroy, psychiatre et spécialiste du sommeil au centre ChronoS au GHU Paris et à l'hôpital Bichat, "Cette étude, dont l’originalité réside dans la prise en compte globale d’une journée de 24h, met en évidence l’effet bénéfique de l’activité physique sur le sommeil et la fatigue.

On pense à tort que faire du sport favorise la qualité du sommeil, en provoquant de la fatigue ou de l’épuisement. Au contraire, cette étude, m’a précisé le Pr Geoffroy, montre que l’activité physique aurait directement une action anti-fatigue, probablement grâce à la sécrétion de sérotonine, une hormone qui joue un rôle clé dans l’amélioration de l'humeur et du cycle veille-sommeil."

Donc faire du sport diminue la fatigue, et aide à mieux dormir. Et comme on dort mieux, moins on est fatigué. C’est un cercle vertueux !

Mais y a-t-il un seuil d’activité physique à ne pas dépasser ?

Oui, certainement. Trop d’activité physique sur la durée peut devenir contre-productive sur le sommeil et la fatigue. C’est le cas chez certains sportifs de haut niveau, qui s'entraînent trop et ne récupèrent pas assez, on appelle ça le surentraînement. Mais, je rassure les auditeurs, ce n’est pas en faisant une à deux heures d’activité physique par jour, même intense, que l’on risque le surentraînement.



En revanche, pour certaines personnes, faire du sport trop tard dans la journée peut entraîner des difficultés d’endormissement. Mieux vaut donc en faire, si possible, à distance de l’heure du coucher.