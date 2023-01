Des amandes tous les jours pour des muscles en bonne santé ?

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Dans un essai californien, les participants qui avaient mangé 57 g d'amandes par jour supportaient mieux l'exercice physique. Avec à la fois une amélioration des capacités de récupération, et une baisse de “production” d'une protéine connue pour sa toxicité, notamment en matière d'exercice physique.

Faire plus de sport cette année fait peut-être partie de vos bonnes résolutions. Alors manger quelques amandes pourrait vous y aider ! Géraldine Zamansky, journaliste au Magazine de la Santé sur France 5, nous rappelle les bienfaits de cet aliment pour notre santé.

franceinfo : Une étude américaine vient de montrer que ces fruits secs faciliteraient l’activité physique ?

Géraldine Zamansky : Exactement. Cette étude a été coordonnée par le Pr David Nieman, qui dirige le laboratoire de recherche sur la performance humaine, au sein du campus de Caroline du Nord. Il m’a raconté comment ils ont évalué l’effet des amandes sur la récupération des muscles, en faisant justement appel à des personnes peu portées sur l’utilisation d’haltères ou de machines spécialisées en salle de sport.

La moitié a eu droit à 57 g d’amandes tous les jours pendant un mois. Les autres à une barre de céréales. Puis, ils ont tous fait une sorte de parcours du combattant pendant 90 minutes. Résultat, vu leur condition physique au départ, ils ont souffert : fatigue et courbatures étaient au rendez-vous. Mais les mangeurs d’amandes ont eu moins de mal à s’en remettre que les autres.



Et les organisateurs de cette douloureuse étude ont pu comprendre pourquoi ?

Ils ont en tout cas mis au jour certains des mécanismes impliqués, grâce aux prises de sang réalisées avant et après l’épreuve. Le laboratoire a d’abord trouvé dans le groupe "amandes", une plus grande quantité d’un bon acide gras, et oui, ça existe. Celui-ci facilite par exemple l’apport d’énergie aux cellules. Et c’est ici très important à l’intérieur des muscles hyper sollicités.

Puis, seconde découverte, un cousin toxique lui, de cet acide gras, est au contraire bien plus présent dans le groupe "barre de céréales". Le Pr David Nieman m’a avoué qu’ils avaient encore des recherches à faire pour tout comprendre. Mais il pense que l’acide gras bénéfique vient de la transformation des anti-oxydants contenus dans les amandes, comme la vitamine E ou les polyphénols présents dans leur peau marron.



Alors si on mange des amandes, finies les courbatures après nos premiers joggings de 2023 ?



Non, désolée, les douleurs ont seulement été réduites par les amandes, pas supprimées. Mais l’intérêt de cette étude, comme me l’a expliqué le Dr Laurent Uzan, cardiologue du sport, c’est surtout de souligner l’importance d’une bonne alimentation avec, entre autres, des anti-oxydants, pour la santé de nos muscles. Il ne s’agit pas simplement de leur fournir de l’énergie. Alors manger des amandes pourquoi pas, mais plus largement, il faut des fruits, des légumes, des bonnes sources de protéines.

D’ailleurs ce spécialiste, qui suit des sportifs professionnels, trouve parfois simplement la cause de blessures à répétition dans leur assiette. Trop de burgers et de frites, c’est mauvais pour les cellules musculaires. Nous voilà tous prévenus !

