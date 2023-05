Cannabis thérapeutique et réduction des douleurs liées au cancer

C'est ma santé Martin Ducret et Géraldine Zamansky Le samedi à 7h21, 9h21 et 11h21

Une étude canadienne montre que le cannabis thérapeutique apporte une réduction importante des douleurs provoquées par différents cancers.

Géraldine Zamansky du Magazine de la Santé sur France 5, décrypte aujourd'hui une étude supplémentaire sur les bénéfices du cannabis thérapeutique contre les douleurs liées au cancer.



franceinfo : Des patients canadiens ont été suivis pendant un an ?



Géraldine Zamansky : "Je peux vivre avec, et parfois même ne plus y penser." C’est ce que pouvaient enfin dire des patients de cette étude sur le cannabis thérapeutique, après avoir subi une douleur extrême. Un bénéfice déjà remarquable pour le Dr Antonio Vigano qui a coordonné cette étude canadienne. Car ce spécialiste des soins palliatifs au Centre universitaire de santé McGill à Montréal, essaie depuis des années de trouver de meilleures solutions pour ces patients.

Leur cancer entraîne des douleurs d’autant plus difficiles à soulager, qu’elles sont provoquées par plusieurs mécanismes. Certaines sont directement liées à la présence d’une métastase osseuse, d’autres à des atteintes nerveuses, ou encore aux suites d’une opération.

Et cette étude a donc pu mesurer l’effet du cannabis thérapeutique sur ces douleurs si

difficiles à soulager ?



Tout à fait. Quelle que soit l’intensité de la douleur initiale, une amélioration importante a été constatée dans les 3 premiers mois, et conservée pendant l’année de suivi. Le Dr Vigano m’a précisé que cela avait parfois pris du temps, pour trouver le bon produit et le bon dosage.

Dans cette étude, c’est l’association à égalité du CBD et du THC, les deux principes actifs issus du cannabis qui a le mieux fonctionné. Une vraie source d’espoir pour le tiers des patients atteints de cancer, mal soulagés par les traitements "classiques" de la famille de la morphine, les anti-inflammatoires ou les anti-dépresseurs, qui ont parfois des effets secondaires lourds comme une constipation importante ou des problèmes de concentration et de mémoire.



Pas autant d’effets secondaires désagréables avec le cannabis thérapeutique ?

Ils étaient majoritairement légers, avec en tête, une somnolence et la fatigue. Et en plus, les patients ont presque tous pu réduire leur consommation d'autres médicaments, comme les "morphiniques". Ce qui a en a limité l’impact négatif. Alors bien sûr, le Dr Vigano insiste sur la nécessité de faire d’autres études à plus grande échelle.

Mais grâce aux résultats de cette étude très rare, réalisée "dans la vraie vie", avec plus de 300 patients, il pense que le cannabis thérapeutique peut constituer une arme complémentaire pour ces patients si douloureux. En France, c’est un peu l’inconnu, l’expérimentation du cannabis thérapeutique a été prolongée d’un an jusqu’à mars 2024.





Pour lire l'étude (site en anglais)