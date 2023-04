Dans la peau de l'info. Ce qu'il faut savoir du cannabis médical

Du lundi au vendredi à 7h26 et 12h56

Depuis un peu plus de deux ans, en France, les autorités sanitaires expérimentent la mise en place du cannabis médical. Quelque 2700 patients ont pu avoir accès à différents traitements : des personnes atteintes d’épilepsie, de douleurs neuropathiques, de sclérose en plaques ou de cancer... Ils sont soignés, non pas grâce à des joints fumés, évidemment, mais grâce au flacon d’huile de cannabis ou grâce à des fleurs de chanvre inhalées sans combustion.

Lancée en 2021, cette expérimentation devait mettre en place les conditions pour que les médecins puissent prescrire du cannabis thérapeutique comme c’est le cas dans 22 pays européens. Or, au début de l’année 2023, les autorités sanitaires ont estimé qu'elles n'étaient finalement pas prêtes. Elles ont donc prolongé d’un an encore l’expérimentation. Les patients avaient alors exprimé sans filtre leur déception.

Désormais, l’expérimentation est directement menacée : le flacon de cannabis est en rupture de stock. L'agence du médicament, l'ANSM, a annoncé dans un courrier envoyé aux parties prenantes que le CBD 50 mg/ml, le traitement le plus prescrit dans le cadre de l'expérimentation, vient à manquer. Des dizaines de patients risquent de devoir arrêter tout simplement l’expérimentation. Les traitements encore disponibles contiennent en effet du CBD et du THC. Or, les épileptiques, par exemple, ne peuvent pas du tout prendre de traitement de THC. C’est donc toute l’expérimentation qui serait menacée selon l’équipe médicale qui la pilote.