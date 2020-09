C'est ma santé. Le port du masque, c'est compliqué pour les migraineux !

12 septembre : journée européenne d'action contre la migraine, une maladie très invalidante. (illustration) (MAXPPP)

Pour bien cerner le problème des migraines et des migraineux qui en cette période de crise sanitaire supportent difficilement le port du masque, on retrouve Jean-PaulHamon, médecin généraliste à Clamart, en région parisienne, et président d'honneur de la Fédération des médecins de France.

franceinfo : Alors attention, la migraine, c'est une vraie maladie. Ce n'est pas un mal de tête classique ?

Jean-Paul Hamon, médecin généraliste : Vous avez des gens qui sont obligés de s'enfermer dans une pièce noire, qui vomissent, et qui sont souvent complètement incapables de travailler, ou de parler avec qui que ce soit pendant une demi-journée ou une journée. Donc, la migraine, ça peut être extrêmement invalidant, surtout quand ça se répète souvent.

Voilà pour les symptômes. On découvre maintenant le témoignage d'Ophélie, elle a 34 ans, elle est architecte, mais elle a dû s'arrêter de travailler à causede ses crises de migraine.

Ophélie : Je pensais vraiment pas que ma vie allait ressembler à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 34 ans. Ça fait sept ans que je ne travaille plus. J'ai pu exercer seulement deux années. Avec mon mari, bon, c'est vrai qu'il vit avec une malade. Ce n'était pas du tout ce qu'on avait prévu finalement...

J'ai très peur de tomber enceinte, de la grossesse, sachant que pendant neuf mois, je peux ne plus avoir de migraines, mais je peux aussi en avoir, et je ne pourrai pas prendre de traitement. Ophélie, 34 ans

Et pour vous, porter le masque en pleine épidémie de Covid ? C'est un facteur aggravant ?

Ophélie : Oui, complètement. Alors, porter le masque, c'est très compliqué, donc je le porte par intermittence quand je vais faire mes courses, quand j'ai un rendez-vous médical, sachant que j'ai beaucoup de rendez-vous médicaux, pratiquement à chaque fois, j'ai une migraine par la suite quand je porte le masque, je dirais plus de 45 minutes, on va dire qu'à partir de là, j'ai une migraine qui se déclenche.

Jean-Paul Hamon, on voit que c'est très invalidant, reconnaître la migraine comme un handicap comme le réclame l'association la voix des migraineux, ça vous parait justifié ?

Jean-Paul Hamon : Il y en a pour qui ce serait totalement justifié. C'est vrai. Ceux qui ont cinq, quatre migraines dans le mois qui les bloquent une journée entière, ceux-là devraient être reconnus comme ayant une maladie invalidante. C'est d'autant plus dur à supporter que souvent, les migraineux, on a l'air de traiter ça par-dessus la jambe en disant : c'est psychosomatique ou c'est des gens anxieux, etc. Donc, ils ont en plus le handicap d'être considérer comme un peu des malades imaginaires....