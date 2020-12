C'est ma santé. Alimentation et boissons des réveillons : comment ménager son organisme

Les agapes de fin d'année mettent notre organisme à rude épreuve. Aller marcher un bon quart d'heure directement après les repas peut vous aider à mieux digérer. (KLAUS VEDFELT / DIGITAL VISION / GETTY IMAGES)

Comment se remettre du ou des repas de Noël, comment ne pas demander trop à son organisme ? Les conseils du docteur Jean-Paul Hamon, médecin généraliste à Clamart, président d'honneur de la fédération des médecins de France.



franceinfo : Entre deux réveillons, Noël et Jour de l'An, comment sortir de ce traquenard de boissons et de nourriture, comment s'en remettre sans trop de mal ?

Jean-Paul Hamon : Faire un ou deux jours de diète, ce n'est pas trop mal, ça veut dire prendre des bouillons de légumes, légers, essayer de manger cinq fruits et légumes dans la journée et puis naturellement, aucune boisson alcoolisée. Et puis bien qu'il fasse frais, aller marcher, c'est l'élément pour éliminer les toxines.

Est-ce qu'il y a des remèdes miracle de grand-mère qui ne marchent pas du tout ?

Il y a les gens qui vont vous parler des recettes au citron pressé, au thym, au gingembre. Des recettes diverses et variées, les gens ne manquent pas d'imagination. Faut surtout éviter les boissons alcoolisées et éviter les plats en sauce et le chocolat.

On risque quoi ?

On risque une indigestion, un embarras gastrique. Avant on parlait de crise de foie. Maintenant on nous explique en long en large que la crise de fois n'existe pas, mais incontestablement, si vous finissez les restes de foie gras, et que vous attaquez les boites de chocolats, vous allez avoir une digestion particulièrement lente, et c'est propice à la sieste. Et votre cholestérol va grimper, on fait du gras. Un peu de diète ne fait pas de mal, vous savez poireaux pommes de terre, c'est un bouillon qui est toujours d'actualité dans ces périodes-là.

Vous ne faites pas rêver là ?

Non, mais ça vous permet de mieux digérer et de vous remettre en forme, et d'attaquer le 1er de l'An, bien que cette année, le réveillon, ça va être en comité restreint.

On n'est pas obligé d'aller courir un marathon, on peut simplement s'aérer, aller marcher ?

L'idéal, juste après le repas, vous n'attaquez pas la vaisselle, vous allez marcher directement pendant un quart d'heure à 20 minutes, une marche un peu plus rapide que d'habitude ; ça vous aère, ça accélère la digestion et c'est très bien.