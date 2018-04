C'est ma planète. Le burger, ce plat que les gourmands adorent mais que l’environnement déteste

Un Miss Nissei veggie burger, proposé en octobre 2015 dans un restaurant branché de Lima, au Pérou. (CRIS BOURONCLE / AFP)

Le burger a vraiment détrôné notre bon vieux sandwich jambon beurre : en témoigne la coupe de France du burger, qui se tient mercredi 4 avril au Salon sandwich et snack de la porte de Versailles à Paris. S’il ravit les gourmands, ce plat venu des Etats-Unis n'est pas vraiment l'ami de l'environnement, si l’on en croit une récente étude.

100 kg de viande consommés par an par habitant

Passons sur le fait qu’aux Etats-Unis, la consommation de viande a atteint les 100 kg par habitant et par an, alors que les médecins conseillent plutôt d'en manger 25 kg, soit 500 g par semaine, pour éviter les cancers. Passons aussi sur les questions sanitaires, relatives au fait que cette surconsommation de viande pose des questions éthiques, que ce se soit sur la forme (dans quelles conditions sont élevés les animaux ?), mais aussi sur le fond, puisque nous tuons des animaux pour les manger. Plutôt, intéressons-nous au World Ressources Institut, groupe de recherche américain, qui s'est penché aussi sur l'impact climatique des burgers aux Etats-Unis où l'on en avale dix milliards par an, et parce que la viande de bœuf est responsable de la moitié des émissions de gaz à effet de serre de l'alimentation du pays.

13 500 litres d'eau pour seulement un kilo de bœuf

Ce que montre cette étude du WRI sur les burgers, c'est qu'en remplaçant les steaks de boeuf par des steaks végétariens, on peut diviser par cinq les émissions de gaz à effet de serre et réduire la consommation d'eau, puisqu'il en faut 13 500 litres pour produire seulement un kilo de bœuf, contre seulement 1 200 litres pour un kilo de blé, par exemple. Pour ceux qu’un steak de blé ou de soja rebute, il suffit de remplacer 30 % de la viande de bœuf par des champignons par exemple : le WRI estime que cela permettrait d'éviter 10,5 millions de tonnes de CO2, soit autant que ce qu'émettent 2,3 millions de voitures par an.

Mac Do a ainsi lancé un "veggie burger" à l'automne dernier avec une galette de carotte et salsifis : plutôt baroque pour l'inventeur du Big Mac. Aux Etats-Unis, la chaîne de restauration collective Sodexo a proposé à certains clients des menus qui réduisent leur empreinte climatique : au choix burgers ou lasagnes avec 25 % de champignons dans la viande. Même chose pour la chaîne de burger américaine Sonic, qui promet à ses clients que leurs plats ont le même goût. Mais sans la culpabilité…