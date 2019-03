C'est comment ailleurs ? La sieste en Chine

Un livreur fait la sieste sur son scooter, à Pékin le 12 juillet 2017 (NICOLAS ASFOURI / AFP)

Les Français en manque de sommeil pourraient s'en inspirer : en Chine la sieste est une véritable institution.

Un droit constitutionnel

La sieste au travail est carrément inscrite dans la Constitution chinoise. Cela date de Mao et de la proclamation de la République populaire en 1949. L'article 43 stipule que les travailleurs ont droit au repos pendant le travail si besoin. Des installations doivent être mises à leur disposition. L'objectif, c'est une meilleure productivité des travailleurs.

Il faut savoir que les Chinois se lèvent généralement plus tôt que les Français, vers 6 heures du matin. Ensuite, ils attaquent leur journée et font une bonne coupure pour le déjeuner à partir de 11 heures. Enfin, quasi systématiquement ils font une sieste qui dure de 15 à 30 minutes. Ils l’appellent le "shui wu jiao", littéralement "sommeil de midi".

La sieste partout

Les Chinois font la sieste dans les entreprises équipées de dortoirs. Mais il existe aussi des employés équipés, qui déploient leur lit de camp juste à côté de leur bureau. D'autres Chinois sont juste affalés sur leur bureau avec parfois un petit coussin.

A l'extérieur, les Chinois font la sieste n'importe où. Les ouvriers sur leur chantier, dans la rue, à même le sol, parfois avec un tapis. Ils sont aussi souvent en position assise.

Et puis, il y a la sieste chez Ikea. Les Chinois dorment dans les fauteuils, les canapés, et dans les lits, sous la couette. Ils n'achètent rien et sont juste là pour dormir. La direction du magasin ne peut rien faire.

Les Chinois sont de gros dormeurs

D’après une étude de l'OCDE sortie en 2018, la durée moyenne passée au lit à dormir est de 9 heures en Chine. Seuls les Sud-Africains dorment plus. Les Français sont loin derrière. Si les Chinois parviennent aux 9 heures de sommeil cumulées, ce n'est pas uniquement grâce à la sieste, c'est aussi parce qu'ils se couchent tôt, à partir de 21 heures.