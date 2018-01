C'est comment ailleurs ? La pêche à la dynamite au Monténégro

Le lac de Skadar, au Monténégro. (DE AGOSTINI / GETTY IMAGES)

La pêche à la dynamite est une pratique illégale au Monténégro qui se targue pourtant d'être un état écologique dans sa propre constitution. Les hommes qui pratiquent cette pêche sont appelé les "nobélites", une référence à Alfred Nobel qui a inventé la dynamite au XIXe siècle.

En mer et sur un lac

Ces pêcheurs sévissent non loin des fameuses bouches de Kotor, à la fois en mer Adriatique et dans le lac de Skadar, partagé entre le Monténégro et l'Albanie. Ce type de pêche est une tradition qui a encore pris de l'importance depuis une dizaine d'années.

Explosions la nuit

Dans la majorité des cas, les pêcheurs-dynamiteurs agissent la nuit, sont souvent armés et masqués. Ils jettent les explosifs dans l'eau. Il s’agit de dynamite ou d'autres explosifs industriels, parfois aussi des explosifs de l'armée comme des grenades de la seconde guerre mondiale. L'explosion se produit et il n'y a plus qu'à ramasser les poissons morts. Plusieurs centaines de kilos de poissons sont ainsi pêchés dans la région tous les jours.

Dangereux

Cette pêche est dangereuse pour l'environnement puisque les explosions sous-marines ne font pas que tuer les poissons. Elles détruisent aussi d'autres faunes et la flore. Ce que dénoncent les organisations écologistes. Le gouvernement monténégrin a même mis en place un groupe de travail pour surveiller le lac de Skadar.

Et puis, cette pratique est aussi dangereuse pour les hommes. Certains ont été gravement blessés lors du maniement des explosifs et se sont retrouvés avec un bras en moins.

Ça continue

Malgré tout, cette pratique ne disparait pas. Puisque les autorités ont du mal à prendre les pêcheurs en flagrant délit. S’ils sont découverts, ils jettent leur matériel par-dessus bord. Ensuite, cette tradition est ancrée dans cette région ; les garçons commencent parfois à pêcher à l'explosif à 12 ou 13 ans, avec les adultes.

Enfin, les restaurants à touristes de cette région à la mode ont leur part de responsabilité car ce sont eux qui achètent à bon prix les produits de cette pêche illégale pour les facturer aux touristes au prix fort.