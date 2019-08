C'est bon pour la planète. Se déconnecter des applications

Faire le ménage parmi ses applications permet à la batterie du smartphone de durer plus longtemps. (FABIAN SOMMER / DPA)

C’est le plus gros des défis de l’été sans doute pour nos jeunes auditeurs : se déconnecter des applications. Présentez ainsi, cela leur fait un peu peur mais en fait ça ne devrait pas être si dur. Isabelle Autissier rappelle que le numérique a un impact énorme sur les ressources de la planète notamment en terme de consommation d’énergie.

Le numérique, globalement, est même une espèce de catastrophe écologique : les mails, les téléchargements, les vidéos. "Un seul email c’est comme laisser une ampoule allumée toute la journée, une seule vidéo en streaming c’est la consommation d’un réfrigérateur pendant un an", explique la présidente du WWF.

Ne pas tout supprimer mais faire le tri

Le secteur informatique aujourd’hui équivaut à 10% de la consommation électrique mondiale. Pourtant il y a des moyens pour réduire cette consommation "comme d’éviter les envois de mails inutiles ou à une liste immense d’interlocuteurs alors que l’on ne veut passer le message qu’à une seule personne, explique Isabelle Autissier, et aussi éviter les pièces jointes, stocker plutôt sur un disque dur externe que sur le cloud, qui demande la construction d’immenses data center qui consomment beaucoup d’électricité et d’espace aussi."

Enfin, Isabelle Autissier conseille aussi d'éviter d'avoir plusieurs applications qui fonctionnent en même temps et aussi enlever des applications de son téléphone "car souvent, sur un téléphone, on a plein d'applications qui ne servent à rien." Mais il y a des incontournables pour Chloé qui ne souhaite pas qu’on enlève Snapchat et Instagram de son téléphone parce que ce sont les applis qu’elle préfère. Quant à Amaury, pour lui, pas question d’enlever les jeux vidéo.

Isabelle Autissier conseille seulement de faire le ménage dans ses applis : "Si on regarde sur son téléphone, il y a plein d'applications que ces jeunes n'utilisent pas ou extrêmement rarement. Et cela permettra de voir plus clair sur l'écran", explique-t-elle. En plus, la batterie de son téléphone durera plus longtemps.

Cela ne signifie pas renoncer à ses applications préférées mais penser à l'impact du numérique sur la planète car même si on ne le voit pas, cela entraîne une grande consommation d'énergie.

