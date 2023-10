Voitures électriques : des tests menés au Japon sur une route qui recharge automatiquement les batteries des véhicules

L'autonomie est toujours un frein à l'achat de voitures électriques. À Kashiwa, dans la banlieue de Tokyo, des ingénieurs testent, d'octobre 2023 à mars 2025, une route qui permet de recharger sa voiture en conduisant sur la voie publique.

Temps de lecture : 2 min

Dans toutes les études sur le passage à la voiture électrique, les conducteurs expliquent toujours que le principal frein à l'achat, c’est le problème de l’autonomie de la voiture et le fait de devoir la recharger régulièrement.

Les entreprises japonaises, qui sont confrontées aux mêmes hésitations, commencent à tester une route qui recharge automatiquement les voitures. C’est une solution qu’étudient plusieurs pays actuellement. Ils cherchent un moyen de recharger les batteries des voitures électriques alors même qu’elles circulent. Cela leur donnerait soudain plus d’autonomie et cela rassurerait les clients potentiels.

Researchers in Japan are testing a way to charge electric vehicles right from the road beneath.

More short videos: https://t.co/r7ueyEbXTm pic.twitter.com/0IEYb0FUKc — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 6, 2023

L’originalité au Japon, c’est que les ingénieurs se disent que le bon moment pour recharger sa voiture, c’est en ville, lorsque vous êtes coincés au feu. Certaines personnes doivent faire, chaque jour, de longs trajets pour aller au travail, mais la majorité des automobilistes restent en ville ou près de leur village et ils parcourent, en moyenne, moins de 30 km par jour. Pour pouvoir recharger sa voiture au feu rouge, c’est la même technologie que la recharge sans fil pour votre smartphone. Vous savez lorsque vous le posez sur un plateau spécial qui, lui, est branché sur le secteur. C’est la technologie de l’induction électromagnétique.

>> Voitures électriques : les constructeurs européens face à la concurrence asiatique

Les tests se passent dans une rue de la ville de Kashiwa, dans la banlieue de Tokyo. Les ingénieurs ont installé, dans la route, devant un feu très passant, des bobines qui émettent un champ électromagnétique. Et sous les véhicules, utilisés pour l’expérience, les scientifiques ont ajouté, à l’arrière près des roues, des bobines réceptrices qui récupèrent l’électricité et s’en servent pour recharger la batterie. Donc, dès que vous êtes à l’arrêt au feu rouge, le système s’enclenche et votre voiture se recharge. L’expérience montre que dix secondes de recharge permettent de parcourir un kilomètre de plus. Donc si vous restez au feu vingt secondes, c’est deux kilomètres, et si sur votre parcours vers le travail ou l’école des enfants vous avez cinq feux rouges, rapidement vous avez de quoi conduire pendant une partie de la journée, même avec une batterie qui ne serait pas très pleine.

Les voitures électriques représentent 2% des ventes de véhicules neufs au Japon



Pour l’instant, ça ne se passe que dans une rue de Kashiwa. C’est un test mené par la ville avec plusieurs entreprises comme Bridgestone, Denso et également avec des chercheurs de l’Université de Tokyo. Ils veulent voir comment cela fonctionne sur plusieurs mois et voir si c’est rentable avant de diffuser leur solution dans d’autres rues et dans plusieurs villes. Ils espèrent que les reportages sur cette solution vont au moins aider à populariser les véhicules électriques au Japon.

Ça peut être surprenant mais le pays des géants Toyota, Nissan ou encore Honda est très en retard sur le 100% électrique. Les constructeurs avaient tout misé ces dernières années sur les solutions hybrides, vous savez un peu d’électrique et un peu d’essence. Et les voitures 100% électriques ne représentent, au Japon, que 2% de toutes les ventes véhicules neufs. En France, c’est dix fois plus, puisque, en septembre 2023, 19% des voitures achetées par les particuliers étaient électriques.