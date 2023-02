Un site de télémédecine américain lance un Viagra sous la forme de pastilles de menthe écouter (3min)

Le groupe Hims & Hers va mettre sur le marché un médicament de type Viagra sous la forme de pastilles de menthe. Un médicament discret pour répondre à un marché de plus en plus important

Article rédigé par franceinfo - Loïc Pialat Radio France

Temps de lecture : 1 min.

Une boîte de Hard Mints contre les troubles de l'érection. (HIMS & HERS)

La société américaine Hims & Hers lancée en 2017 va commercialiser d'ici à quelques jours un nouveau médicament pour lutter contre les troubles d'érection. Ce médicament se présentera sous la forme de pastilles à la menthe. Ce groupe est un site de télémédecine par abonnement aux Etats-Unis. Le site vous oriente à la consultation vers un spécialiste en toute discrétion. Selon l’agence Bloomberg, Hims & Hers mettraient parfois la pression sur les médecins pour qu’ils prescrivent plus de médicaments que nécessaires. Une information contestée par le site. C'est par ce souci de discrétion et pour contourner la stigmatisation que le groupe a donc créé un médicament de type Viagra sous la forme de pastilles de menthe. La boîte blanche et rectangulaire ressemble à celle de pastilles pour l’haleine au goût de menthe. C’est bien plus passe-partout lors d’un rendez-vous galant par exemple que ces petits tubes orangés distribués par les pharmacies aux Etats-Unis. Le Viagra, un marché de 2.3 milliards de dollars annuel La boîte est aussi équipée d’une sécurité empêchant les enfants de l’ouvrir. La présence des lettres RX l’identifie aussi comme un médicament. Ces pastilles seront sur le marché fin février pour 30 dollars par mois avec différents dosages disponibles et différents ingrédients en fonction de vos besoins, parce qu’il n’y a pas que le citrate de sildénafil, plus connu sous le nom de Viagra, sur le marché. D’après l’institut Grand View Research, ce marché du Viagra représentait dans le monde 2,3 milliards de dollars en 2021, avec une croissance annuelle supérieure à 8 % attendue jusqu’en 2030. Si l’on en croit l’organisation mondiale de la santé, 15 % des hommes seraient touchés par des troubles de l’érection chaque année. Mais comme le niveau de vie entre également en jeu dans l’achat de ces médicaments, les Etats-Unis s’approprient la moitié des ventes. À 70 dollars la pilule en moyenne, le Viagra, un produit des laboratoires Pfizer, reste plus vendu que le Levitra, le Cialis ou le Stendra, qui s’appuient sur d’autres ingrédients. La multiplication de versions génériques, moins chères, a aussi permis d’élargir un peu l’accès à ces traitements.