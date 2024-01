Séisme au Japon : une déduction fiscale et des cadeaux pour inciter aux dons

Après le séisme du Nouvel An qui a frappé l'archipel nippon, de nombreux Japonais font des dons, aux secours et aux personnes évacuées, via un système de remise d'impôt et, souvent, ils reçoivent des cadeaux.

Deux semaines après le dernier grand séisme qui a touché l’ouest du Japon, le 1er janvier 2024, les secouristes sont toujours à l’œuvre pour fouiller dans les maisons détruites. Ils ont déjà identifié près de 230 victimes. Le gouvernement se mobilise pour venir en aide aux familles qui ont tout perdu et beaucoup de citoyens se mobilisent, également, en faisant des dons.

Il existe depuis des années au Japon un système de déduction fiscale très original qui s’appelle le "furusato nozei", qui se traduit, en français, par "l’impôt au pays natal". À l’origine, ce système a été créé pour venir en aide aux régions ou aux communes rurales qui souffrent beaucoup de l’effondrement démographique. Ces communes ont de moins en moins d’habitants, donc de moins en moins de contribuables et accueillent de moins en moins d’entreprises. Résultat, elles ont chaque année de moins en moins de recettes fiscales pour faire tourner leurs services publics.

C’est pour leur apporter un peu de revenus complémentaires que l’État a mis en place une sorte de redistribution volontaire. Le fonctionnement est assez simple, les villes en difficulté s’inscrivent sur une plateforme contrôlée par le gouvernement et peuvent ensuite recevoir des dons de la part des habitants des villes jugées plus riches. Si vous habitez à Tokyo, par exemple, vous pouvez décider de faire un don au village de vos parents ou alors à une commune de montagne avec laquelle vous n’avez aucun lien. Et ce don est déductible en intégralité de vos impôts.

Un système de cadeaux pour inciter aux dons

Pour motiver les habitants des zones riches à faire ces dons, la zone rurale qui a reçu le don va offrir un cadeau au généreux contribuable. Sur le site internet qui gère ce système, les gens choisissent même souvent la destination de leur don en fonction des cadeaux proposés. Vous avez même un menu déroulant comme sur un site de shopping. Parmi les cadeaux, on trouve beaucoup de nourriture, des caisses de pêches d’Aomori, des pinces de crabes d’Hokkaido ou alors des énormes steaks de wagyu. Mais les cadeaux peuvent aussi correspondre à des expériences. Cela peut être une journée avec une brigade de pompiers, trois heures sur un circuit automobile ou des forfaits de ski pour toute la famille.

Pour aider les victimes du séisme du 1er janvier, des milliers de gens orientent, en ce moment, leurs dons vers les zones qui ont été très durement touchées par la catastrophe. Et ils n’attendent pas forcément un cadeau en retour. Comme les administrations de plusieurs villes sont aussi complètement désorganisées, d’autres mairies ont aussi accepté de gérer, pour elles, ces dons fiscaux spéciaux faits aux zones touchées. Elles vont collecter l’argent et le transférer pour qu’il soit rapidement disponible dans les communes détruites. Vous pouvez aussi faire maintenant un don aux forces de sécurité civile, qui interviennent sur place en ce moment. Et là vous aurez un cadeau en plus de la déduction fiscale, ce sera des litres de jus d’orange ou des services en porcelaine traditionnelle.