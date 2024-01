Accueil Monde Japon Reportage "C’est la première fois qu’on vit ça" : après le séisme du Nouvel An au Japon, des quartiers entiers toujours isolés du monde Article rédigé par France Info Radio France Temps de lecture : 2 min la zone sinistrée de Nishiaraya, dans le département d’Ishikawa, au sud de la péninsule japonaise de Noto est totalement sinistrée depuis le 1er janvier. (Karyn Nishimura / RADIO FRANCE)

Un peu plus d’une semaine après les séismes et le tsunami qui ont fait plus de 200 morts et 68 disparus dans la péninsule de Noto, au centre ouest du Japon, des milliers de Japonais restent sinistrés sans eau ni électricité.

"À partir de là, la route est coupée. Il y a plein de maisons de travers, à moitié enfoncées, elles sont foutues..." Au volant de son taxi jaune, le septuagénaire Tanaka a déjà parcouru plusieurs fois la zone sinistrée de Nishiaraya, dans le département d’Ishikawa, au sud de la péninsule de Noto. Il sait se frayer un chemin sur une route éventrée ici, affaissée là, gondolée. "Dans un état pareil, il n’y a qu’à évacuer. Normalement, l’école sert de refuge, mais elle est dans un sale état", déplore-t-il. "Liquéfaction du sol" Les dégâts sont finalement plus importants qu'attendu, après le séisme de magnitude 7,5 qui a ravagé cette péninsule du centre ouest du Japon. Le bilan s’élève à présent à 203 morts et 68 disparus. À Nishiaraya, des quartiers entiers restent isolés, certains sont toujours privés d’eau ou d’électricité. Des virus circulent aussi dans les centres d’évacuation où l’on déplore déjà huit morts. Les séismes de début janvier ont laissé de nombreuses routes éventrées dans la zone de Nishiaraya, dans le département d’Ishikawa (Karyn Nishimura / RADIO FRANCE) Le sol s’est dérobé sous les bâtiments, et des routes se sont pliées, s’élevant par endroits de plusieurs mètres. Ici, pas de morts, mais de gros dégâts matériels : "S'il n’y avait eu que les effets des secousses, la situation ne serait pas aussi horrible, mais il y a eu une liquéfaction du sol. Seuls les quartiers de la ville où le sous-sol est plein d’eau ont subi des dommages", explique un élu de l'assemblée municipale. Pourtant, seulement 132 habitants ont accepté de rejoindre un refuge, alors que près d'un millier de maisons sont concernées, selon un fonctionnaire de la mairie. "Il y a des gens qui ne veulent pas aller dans les refuges, et qui restent chez eux", dit-il. A Nishiaraya, le sol s’est dérobé sous les bâtiments, et les routes se sont pliées, s’élevant de deux mètres par endroits. (Karyn Nishimura / RADIO FRANCE) Malgré cela, le principal refuge est proche. Mais la promiscuité est tout de même là. On dort sur des couvertures étendues sol. Il y a seulement quelques lits en carton. S’y trouvent surtout des personnes âgées, qui tuent le temps en discutant, en dormant, en regardant la télévision. "C’est la première fois qu’on vit ça", explique l'une d'elles. Combien d’années va durer la vie d’évacués que va leur proposer la municipalité ? Tout se résume à des points d’interrogation. Ils avouent prendre conscience de l’importance de la prévention et de leur manque de préparation. Les municipalités délivrent pourtant des cartes de risques. Mais tout le monde n’en tient pas compte. Qui plus est, cette fois, se sont aussi liquéfiés des sols qui étaient censés échapper à ce phénomène.

