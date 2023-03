Pour apprendre aux enfants à économiser l'eau potable, Singapour organise des opérations de rationnement dans les écoles

Loïc Pialat et Yann Rousseau

Singapour met en place des rationnements d'eau pour apprendre aux élèves des écoles à économiser l'eau potable. Avec des ressources limitées, la Cité-Etat veut préserver son indépendance notamment vis-à-vis de ses voisins.

Cette semaine, des milliers d’enfants de Singapour n’auront plus une goutte d’eau dans les robinets de leurs écoles. Le pays n’est pourtant pas confronté à une pénurie géante. Mais il organise une grande opération de rationnement de l’eau pour sensibiliser la population et en particulièrement les jeunes aux enjeux de conservation des différentes ressources de la Cité-État.

Le pays organise ces opérations de rationnement dans les écoles depuis plusieurs années, mais il avait dû y renoncer pendant les années de la pandémie de Covid. Les exercices reprennent donc à partir de ce lundi 13 mars. Et au total, 115 écoles de Singapour vont y participer. C’est-à-dire que 34.000 enfants vont apprendre à vivre pendant quelques heures sans, ou avec très peu d’eau.

Une journée sans eau courante

Concrètement, l’eau est coupée une bonne partie de la journée dans l’établissement. Le matin, les enfants ont juste le droit de remplir quelques seaux d'eau à un seul robinet, un peu comme s’il s’agissait d’une situation de crise et que l’eau était apportée par un camion extérieur. Ensuite, ils vont devoir s’en servir avec parcimonie au fil de la journée pour se laver les mains à la cantine, pour nettoyer leurs pinceaux après la peinture ou alors pour la chasse d’eau dans les toilettes. L’idée est de leur montrer que l’eau n’est pas une ressource infinie et qu’il est important d’apprendre à l’économiser.

Pourtant, Singapour n'a pas de problèmes particuliers de pénurie d’eau. Il n’y a pas eu de rationnement officiel de l’eau à Singapour depuis les années 60, c’est-à-dire au moment où le pays gagnait son indépendance. Mais pour le gouvernement, l’accès à l’eau douce a toujours été un enjeu stratégique.

Le pays a assez peu de réserves d’eau naturelle et il doit donc importer en permanence de l’eau potable depuis la Malaisie, le pays voisin. Cela crée une dépendance dangereuse. Il a aussi ouvert plusieurs usines de dessalement de l’eau de mer pour alimenter ses robinets.

Objectif : 130 litres d'eau par jour par personne en 2030

S'il n’y a pas de pénurie, mais le gouvernement veut sensibiliser en permanence ses habitants sur ce sujet et les pousser à réduire leur consommation quotidienne d’eau. Pendant la pandémie, quand les gens restaient chez eux, la consommation a beaucoup augmenté. On était à 158 litres d’eau par jour et par personne. Avant le Covid, c’étaient plutôt 140 litres. Officiellement, le gouvernement voudrait tomber à 130 litres par jour en 2030.

Ces campagnes de sensibilisation ne s'adressent pas qu'aux enfants, il y a d'autres initiatives. Par le passé, il y a eu des exercices de rationnement dans des maisons ou des immeubles pour sensibiliser l’ensemble des familles. Le prix de l’eau augmente aussi régulièrement pour inciter les consommateurs à faire attention. Une autre initiative fonctionne bien dans le pays, c'est l’installation dans les nouveaux logements d’un mini-compteur qui se branche directement sur la douche et qui indique, en direct, combien de litres vous utilisez pour vous laver et combien cela vous coûte.