A Singapour, une bière fabriquée avec de l’eau des toilettes recyclée

En fin d’après-midi, par 35°C degrés, pourquoi pas une petite pression à l’eau des égouts ? A Singapour, le gouvernement essaye de sensibiliser la population au problème de la sécheresse et des pénuries d’eau dans le pays. Comme partout, il y a bien sûr des séminaires et des communications officielles. Mais la nouvelle idée d’une entreprise d’Etat pour essayer d’interpeller les gens, est de lancer une boisson un peu particulière : une bière fabriquée avec de l’eau de toilettes recyclée.

L’agence nationale de l’eau de Singapour, la société d’Etat qui s’occupe de la distribution de l’eau dans le pays, cherchait depuis des années un projet pour essayer de faire comprendre à la population ce problème du manque d’eau sur le territoire singapourien. C’est un problème qui s’aggrave avec le réchauffement climatique et l’envolée des températures dans la région.

Singapour doit importer une large partie de l'eau qu'il consomme

Le pays est tout petit et n’a pas de ressources en eau suffisante. Il n’a pas de montagnes ou de grande rivière et donc il doit importer chaque jour une large partie de l’eau qu’il consomme de la Malaisie voisine. Pour compléter ces achats à l’étranger, Singapour a aussi recours à la captation d’eau de pluie, au déssalement de l’eau de mer et bien sur au recyclage de ses eaux usées.

L’essentiel de ces eaux usées est utilisé dans les sites industriels mais une petite part sert déjà à alimenter les réservoirs d’eau potable de la Cité.Et c’est avec cette eau retraitée que le pays fabrique maintenant sa nouvelle bière.

Une bière comme les autres

Et le résultat donne une bière comme les autres, vendue en canette ou à la pression dans certains restaurants, et qui s'appelle la NewBeer. Elle est fabriquée en suivant une recette artisanale par un petit brasseur local, Brewsverk, qui utilise un houblon allemand, des parfums de citron, une levure de Norvège. La seule différence avec les autres brasseurs est qu'il est approvisionné avec de l’eau recyclée par le géant public de l’eau de Singapour. Une fois retraitée avec des séries de filtres et un système spéciale d’osmose inverse, cette eau est parfaitement potable. Elle est même tellement nettoyée et propre qu’il faut la reminéraliser. Son goût est alors semblable à celui de l’eau de source, qui est habituellement utilisée par les brasseurs.

Il faut savoir qu’il faut au moins dix litres d’eau pour fabriquer un litre de bière. Aussi, avec l’aggravation, partout dans le monde, de ce problème de pénurie d’eau potable, d’autres géants de l’eau réfléchissent à cette option. Un partenariat un peu similaire est à l'essai avec un brasseur aux Etats-Unis dans la région de San Diego. Et le groupe français Veolia a aussi travaillé sur une bière à l’eau recyclée en République Tchèque.