Los Angeles : Hollywood étudie un projet faramineux de tour en spirale à un milliard de dollars

Est-ce l’immeuble de bureau du futur ? Vu le coût annoncé - un milliard de dollars -, c’est quand même peu probable. Cette tour de bureaux destinée à l'industrie du divertissement portera un nom parfaitement adapté au quartier d'Hollywood : The Star.

Le projet de 22 étages est prévu au 6061 West Sunset Boulevard, à quelques pâtés de maison du Walk of Fame - le Boulevard des célébrités. Les projections par ordinateur dévoilées par les architectes sont spectaculaires, comme souvent avec ce type de projets. Chaque étage a son jardin sur de grandes terrasses, histoire de pouvoir travailler sous le soleil californien. Des arbres attendent le visiteur dès son arrivée dans le lobby. L’ensemble se fond dans un mélange de verre et de vert.

Le concept offre une vue à 360 degrés de la Cité des anges avec d’un côté les collines d’Hollywood, de l’autre les gratte-ciel du centre de Los Angeles et au loin, à l’ouest, l’océan Pacifique. Le bâtiment, qui aura pour voisin Netflix et des studios de cinéma et télévision, devrait aussi accueillir des entreprises de création de contenus pour Hollywood.

"Un vrai reflet du lieu de travail du futur"

Le cabinet d’architectes derrière le projet est bien connu en France, et même dans le monde entier. C’est l’un des cabinets les plus prestigieux de la planète, installé à Londres. On le connaît car Norman Foster et son groupe Foster + Partners ont conçu le viaduc de Millau, le pont le plus haut du monde, il y a 20 ans déjà.

The Star ne sera donc pas la seule construction mémorable de cet architecte, qui a aussi travaillé sur l’aéroport de Hong Kong et le Gherkin, cet immeuble très reconnaissable à Londres, surnommé "le cornichon", en forme de balle de pistolet. Et puis l'architecte a également fait l’Apple Park, le nouveau siège gigantesque de la marque à la pomme au nord de la Californie. The Star, si l’on en croit Norman Foster, est "un vrai reflet du lieu de travail du futur, qui cultive la communauté, le bien-être et la collaboration".

Ouverture prévue en 2029

La construction ne démarrera pas avant 2026 avec une ouverture en 2029. Il faut déjà que la ville de Los Angeles valide le concept. Le projet précédent, deux fois moins cher, avait été retoqué et la question est de savoir si The Star n’est pas trop ambitieux. Le Covid a changé les habitudes. Beaucoup d’employés travaillent depuis chez eux aujourd’hui. Un quart des immeubles de bureau de Los Angeles seraient même vides aujourd’hui.

Si l’on en croit la firme Newmark, spécialisé dans l’immobilier, l’investissement dans les immeubles de bureau en 2023 était inférieur de moitié à ce qu’il était en 2022. Et dans le secteur du divertissement, celui que vise The Star, la tendance est à l’économie. Les studios prévoient de produire moins de contenus. L’activité n’a pas repris pleinement après la longue grève des acteurs et des scénaristes de l’an dernier.