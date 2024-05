Le Morgan's Wonderland, un parc d'attractions "où tout le monde peut jouer", valides comme handicapés

Le Morgan's Wonderland au Texas se présente comme le parc d'attractions le plus accessible au monde, le seul à proposer autant d'activités à des enfants souffrant de handicaps. À la base, il est le projet du papa d'une petite fille atteinte du syndrome de Tatton-Brown-Rahman, provoquant une déficience intellectuelle.

Gordon Hartman a raconté l'histoire plusieurs fois. Il était en vacances en famille en 2006 et sa fille Morgan a voulu jouer avec d'autres enfants à la piscine de l'hôtel. Mais à cause de sa condition, elle ne parle pas et les enfants ont pris peur et sont partis avec leur ballon. Il explique que ça l'a rendu très triste de voir sa fille abandonnée comme cela, tout en comprenant la réaction des autres enfants.

Entrée gratuite pour les personnes handicapées

L'année d'avant, il avait revendu son entreprise dans le bâtiment à San Antonio au Texas pour lancer une fondation destinée à aider les enfants et les parents avec un handicap. Cette mésaventure de l'hôtel lui a donné l'idée de créer un parc d'attractions ouvert à tous qui aiderait aussi à mieux se comprendre. Il l'a appelé Morgan's Wonderland, le pays des merveilles de Morgan, en hommage à sa fille. Le "premier parc d'attractions où tout le monde peut jouer", comme l'affirme le slogan, a ouvert en 2010 avec l'actrice Eva Longoria et le basketteur David Robinson présents pour l'inauguration. Depuis, Morgan's Wonderland a accueilli plus d'un million de visiteurs.

La première chose notable, c'est que les enfants ou les adultes handicapés entrent gratuitement. Le parc de 10 hectares est une association à but non-lucratif. Des grandes entreprises sponsorisent certaines des 25 activités proposées, la plupart pour les enfants. Il y a une grande roue, par exemple, dont les cabines sont assez grandes pour accueillir un fauteuil roulant. Même chose pour le bateau qui traverse le lac, les balançoires, les manèges, les voitures sur rails ou même la tyrolienne de 13 étages de haut avec vue sur centre-ville de San Antonio. Les visiteurs qui ont besoin d'une bouteille à oxygène trouveront un emplacement désigné, pas de souci non plus pour entrer dans le cinéma en 4D ou même dans le petit parc aquatique avec la possibilité d'échanger son fauteuil électrique avec un fauteuil adapté et étanche. Il y a aussi de l'eau chaude pour ne pas déranger des visiteurs avec certaines conditions musculaires.

Pas un parc pour handicapés : un parc pour tous

Gordon Hartman insiste : si 20% des visiteurs ont un handicap, ce n'est pas un parc pour handicapés, c'est un parc pour tous, qui s’est même agrandi en 2017. Morgan's Inspiration island, le parc aquatique, s'est ajouté au parc d'attractions, et puis également un complexe sportif, un centre d'assistance pour personnes handicapées, un camping 100% accessible. Son créateur réfléchit maintenant à un hôtel lui aussi adapté à tous.

Gordon Hartman n'a pas forcément l'intention de créer une franchise mais il est content de voir que d'autres parcs, comme des fabriquants de manège, viennent lui demander conseil pour être plus inclusifs. Plus d'un quart des Américains souffriraient d'un handicap donc Morgan's Wonderland n'a rien d'une niche. D'ailleurs, lui, sa fille Morgan et sa femme Maggie font désormais partie du Hall of Fame, le temple de la renommée comme disent les Québécois, de l'association international des parcs d'attractions.