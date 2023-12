Japon : une start-up va envoyer dans l'espace des fusées entièrement alimentées à partir de bouses de vaches

Des scientifiques japonais veulent fabriquer un carburant issu uniquement d'une source locale abondante : la bouse de vache. Une société commence même à tester un moteur de fusée, qui ne serait alimentée qu'avec ce carburant. Cette société s'appelle Interstellar Technologies et a testé, début décembre, un premier moteur à fusée uniquement alimenté grâce au gaz créé à l'arrière des grandes fermes du pays.

À Hokkaido, grande île tout au nord du Japon, est une région assez rurale où de grands élevages de vaches laitières sont rassemblés dans des exploitations de près de mille bêtes. Mille vaches émettent beaucoup de gaz à effet de serre. Le fameux méthane, qui est formé lors du processus de la rumination et s'échappe essentiellement par les rots, est difficile à capter et à valoriser. Mais les 40 tonnes de bouse, qui sont également produites chaque jour, contiennent aussi du méthane. Ce gaz, cette fois, peut être récupéré et transformé en carburant. Une énergie utile pour chauffer les villages, faire tourner des moteurs de voitures et donc maintenant, peut-être, envoyer des fusées dans l'espace.

Des fusées pour des petits satellites

La transformation est un processus propre aux biogaz. Dans les étables, des fosses récupèrent les bouses et l'urine des vaches. Ces excréments sont acheminés vers ce que l'on appelle un méthaniseur. C'est un grand réservoir fermé où des machines brassent à une température constante les différents éléments pour les faire fermenter. Cette action active les bactéries, qui dégradent les matières en dégageant du CO2 et du méthane. Le méthane est alors récupéré pour faire le carburant. Ensuite il est épuré, comprimé et liquéfié pour faire le biométhane, liquide qui peut servir dans les moteurs de fusée.

À Hokkaido, c'est l'entreprise Air Water qui fabrique ce biométhane liquide à base de bouse de vache. Elle assure qu'il est presque aussi efficace que la carburant classique des fusées actuelles. Interstellar Technologies a annoncé qu'il allait utiliser ce carburant bon marché sur sa nouvelle fusée qu'il a baptisée Zero. C'est une fusée de 25 mètres de haut, qui a été conçue pour aller mettre en orbite des petits satellites, pas trop lourds, pour des pays ou des entreprises qui n'auraient pas les moyens de se payer les services des grands lanceurs traditionnels.

Normalement, la première fusée Zero sera lancée depuis Hokkaido en 2025.