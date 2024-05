Japon : une entreprise commercialise des couches pour bébés entièrement recyclées, une première mondiale

Une entreprise japonaise vient de mettre en vente, fin avril, des couches pour bébés entièrement recyclées. C’est une première au monde et cela pourrait intéresser de nombreux pays qui s’inquiètent de l’accumulation de couches jetables dans leurs décharges ou leurs incinérateurs.

Ce sont des produits complexes extrêmement difficiles à retraiter. Il y en a chaque année des milliers de tonnes en plus. De nombreuses entreprises réfléchissent à ce sujet des couches recyclables. Unicharm est la première, dans le monde, à commercialiser un produit qui a été validé par les experts et les autorités. Le groupe parle de recyclage horizontal, car il se sert de couches jetables usagées pour recréer des couches jetables neuves parfaitement propres.

C’est un processus assez complexe. Il y a plusieurs étapes. Les couches usées sont d’abord séchées puis broyées pour être transformées en une sorte de pulpe qui va suivre ensuite un traitement de désinfection qu’on appelle l’ozonisation. Un procédé extrêmement efficace, qui détruit toutes les bactéries et qui permet de récupérer une pulpe propre pour reconstituer des couches impeccables. Elles n’ont aucune odeur et elles sont aussi blanches que celles fabriquées avec des composants vierges. Pour l’instant Unicharm ne vend ses couches recyclées que dans des supermarchés du sud du Japon, près du site où il a mis en place un grand système de collecte.

Une part importante des déchets collectés

Beaucoup de villes japonaises sont un peu submergées par les couches. Ce n’est pas parce qu’il y a beaucoup de bébés. Il y en a chaque année de moins en moins, mais parce qu’il y a de plus , dans le pays, de personnes très âgées qui ont besoin d’en porter. Une couche pour adulte, c’est plus gros et c’est plus lourd. Dans la ville d’Osaki, par exemple, la préfecture de Kagoshima, les autorités estiment maintenant que 20% des déchets collectés auprès des particuliers sont des couches usagées. Dans les villes qui n’ont pas d’incinérateur, ces couches vont directement dans des décharges. C’est pour aider ces communes, qu’Unicharm a demandé à ses chercheurs de plancher sur la couche entièrement recyclable.

Ces couches recyclées, en version bébé, ont été mises en vente, fin avril, dans une trentaine de supermarchés de la préfecture de Kagoshima. Il est un peu tôt pour mesurer l’état de la demande, mais sur les réseaux sociaux, les gens ne semblent pas choqués par le procédé. En revanche, il y a des commentaires sur le prix de ces couches. Du fait du coût du retraitement, elles sont un peu plus chères que les couches 100% vierges. Et dans un Japon, où le pouvoir d’achat ne cesse de régresser, ça fait un peu tiquer les familles.