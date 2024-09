Japon : des expositions pour mieux comprendre les conditions de vie des seniors

Quelque 30% de la population japonaise a plus de 65 ans. Les sociologues craignent de voir apparaître une sorte de fossé entre les jeunes et les personnes âgées.

Le Japon multiplie, en ce mois de septembre, les expositions pour essayer de faire comprendre les défis du vieillissement à sa jeunesse, un peu sur le thème de “vis ma vie de senior”. L’idée c’est d’aider la population à mieux prendre conscience des conditions de vie de ses anciens et à renforcer les solidarités entre les générations.

Au Japon, il y a de moins en moins de foyers intergénérationnels. Auparavant, il était normal pour un couple de vivre dans la même maison avec ses enfants et même avec ses parents. C’était presque la règle, mais cette tradition disparaît, particulièrement dans les villes, où les appartements sont très exigus et où les gens vivent de plus en plus seuls. À Tokyo, presque une personne sur deux vit seule. Les sociologues craignent donc de voir apparaître une sorte de fossé entre les jeunes qui sont de moins en moins nombreux et les personnes âgées qui sont elles, à l’inverse, de plus en plus nombreuses.

Au Japon, où 30% de la population a plus de 65 ans (contre 22% en France), on organise des expositions pour aider ces générations à mieux ce comprendre. Il y a eu cet été à Tokyo une grande exposition intitulée “dialogue avec le temps”, où les organisateurs voulaient que les jeunes prennent conscience de leur propre futur, mais également du présent de leurs proches plus âgés. Ils ont donc créer des salles pour expérimenter concrètement le vieillissement. Dans une salle, le visiteur devait, par exemple, se déplacer en portant des lunettes teintées de jaune qui reproduisent un peu la vision qu’ont les personnes âgées qui souffrent de la cataracte. Il y avait aussi un atelier où vous deviez porter des poids aux chevilles et vous déplacer normalement comme si vous étiez dans un supermarché. Vous pouviez aussi vous équiper d’un casque audio qui reproduit les troubles de l’audition ou la surdité dont souffrent beaucoup de personnes plus âgées. Des visiteurs ont aussi essayé de tout porter en même temps pour comprendre ce que c’est que de vivre dans un corps de 85 ans.

Un parc du vieillissement inauguré dans un musée

Cette exposition a très bien marché et les organisateurs ont déjà annoncé qu’ils allaient la réouvrir en 2025. Cela inspire même des musées maintenant. Toujours, à Tokyo, le musée des sciences et de l’innovation a inauguré, il y a quelques mois, son premier parc du vieillissement, où là aussi, on peut faire l’expérience physique du grand âge. Pour attirer les plus jeunes, ils ont même installé des sortes de bornes d’arcade. Vous pouvez y jouer à différents jeux vidéo, mais en portant, là aussi, des lunettes spéciales qui reproduisent les troubles de la vue qui apparaissent souvent avec l’âge. Que ce soit la cataracte, la presbytie ou la sensibilité à l’éblouissement. Comme ça, vous serez un peu plus compréhensif quand vous jouerez à Minecraft ou à FIFA sur la console avec votre grand-mère.